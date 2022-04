Schlichting: "¿No era Calviño la ministra seria, la que venía de Europa y no mentía?"

Audio

¡Muy buenos días, España!

Qué buen tiempo hace, precioso fin de semana! Bienvenido a este programa que se llama así, ‘Fin de Semana’, y que te sirve de 10 a 14h, sábados y domingos.

Va a hacer sol en casi toda la península. En algunos lugares habrá nubecillas, pero vamos, nada importante excepto en el Pirineo Oriental, donde va a llover. Temperaturas primaverales, 20 grados de máxima en Barcelona, 25 en Córdoba y 28 en Sevilla, que está en plena Feria.

Este fin de semana se alarga en un puente para siete autonomías, que han pasado la festividad del domingo al lunes. Habrá cinco millones de desplazamientos, cuidadito con el coche. Fiesta el domingo por el 1 de mayo, Día del Trabajo y día de la Madre, no te olvides de la felicitación mañana. Y el lunes celebración también, en este caso en Madrid, del levantamiento contra los franceses de Napoleón, porque los del pueblo de Móstoles fueron los primeros en alzarse contra los invasores de 1808.





ECONOMÍA





Me alegra que la gente no se amilane con el turismo y coja el coche y el tren y el avión, porque lo cierto es que la economía sigue obligándonos a apretarnos el cinturón. La gasolina cuesta 16 euros más que en 2019, y el diesel, 23 más. La OCU, la organización de consumidores, ha establecido esta semana que hay grandes superficies que han subido los precios un diez por ciento.

La noticia económica la arrastramos desde ayer, ese susto. Pero vamos a ver ¿no era esta la ministra seria, la que venía de Europa y no mentía? ¿La que no iba a repetir los errores de Zapatero? Desde hace meses los agentes económicos, todas las instituciones, nos decían que los cálculos del Gobierno para la economía eran infundados, que las previsiones eran fantasmagóricas. Pues la ministra de Economía, Nadia Calviño, erre que erre. Y ahora, claro, gran batacazo.

Lo que no dice la ministra es que partimos de diferente nivel que Europa. Que el resto de los países ya han recuperado, desde finales de 2021, los niveles pre pandemia y que nosotros no los alcanzaremos, atención, hasta el primer cuatrimestre de 2023, o sea, que nos queda tiempo de pasarlo mal.





ATAQUES A MARGARITA ROBLES





Y sigue el ruido de fondo en el Gobierno, con los ataques a la ministra de Defensa por las supuestas escuchas del CNI a los líderes del secesionismo. O sea, los que intentaron un golpe y se saltaron las leyes y la Constitución, ahora se rasgan las vestiduras y se amparan en el sistema. Primero, nadie ha probado las escuchas ni va a poder hacerlo, porque el sistema Pegasus no lo permite, como nos ha explicado Stella Luna de María. Segundo, si el juez autorizó las escuchas, miel sobre hojuelas, porque la función del espionaje español es exactamente espiar para garantizar que no se ataca la democracia y la solidaridad entre españoles. Y tercero, lo único que buscan los secesionistas con esta escandalera es que no subrayemos que se fueron a ver a Vladimir Putin para pedirle ayuda para partir España. O sea, que traicionaron a sus compatriotas con un dictador que está masacrando a los ucranianos.









Claro, el episodio ha dado alas a los de Podemos, encantados de jalear a la Esquerra, la CUP o Bildu. Escuchamos a la ministra Ione Belarra que ayer a mediodía lanzaba un dardo envenenado a Margarita Robles, su colega de Defensa.

Por lo pronto, los separatistas van a estar en la Comisión de Secretos Oficiales. O sea, Bildu, Esquerra y los de la CUP, los que quemaban los contenedores en las calles de Cataluña, van a velar por la integridad nacional. Es que da risa. Qué país.

A cambio, engrasan todos las ruedas de Pedro Sánchez, que esta semana ha sacado adelante con los votos de los abertzales el decreto anticrisis, sin tener en cuenta ni una sola de las reclamaciones de la oposición para bajar los impuestos que aplastan a la clase media.

Audio













FEIJÓO DICE ADIÓS A GALICIA





Precisamente el que lo proponía, Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder del Partido Popular, dejaba ayer su cargo de presidente en la Xunta de Galicia prometiendo aplicar en toda España el sistema de gobierno que ha ensayado allí. Suena muy bien, la verdad, después de tanto extremismo.













¿CUARTA DOSIS DE LA VACUNA COVID?





Y en estos días primaverales, las mascarillas ha desaparecido de muchas escenas. Ayer, paseando, vi los parques llenos de grupos de jóvenes abrazándose, celebrando, festejando con bebida y botellón sin precaución alguna. Te preguntarás qué pasa con la pandemia. Bueno, sigue, y en algunas comunidades autónomas sigue dando muchos problemas en los hospitales. Por ejemplo, en Burgos. Por ejemplo, en Asturias. Por ejemplo, en Navarra. Allí se está dando la mayor tasa de incidencia, 1440 casos por cada cien mil habitantes. Por eso hay un debate de fondo sobre poner o no la cuarta dosis de la vacuna, en especial a los mayores. Vamos…

Primeras dosis de vacunación contra la covid-19 .