Manolo Lama lamenta los problemas físicos de Lamine Yamal: "Nos tenía acostumbrados a hacer genialidades en todos los partidos"

El Barcelona ganó cómodamente al Elche este domingo 3-1 y olvidó la derrota del Clásico. Un triunfo que, además, sirve a los azulgranas para recuperar la segunda posición gracias a los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

EL BARCELONA OLVIDA EL CLÁSICO GANANDO AL ELCHE

Los pupilos de Hansi Flick dominaron en la primera parte y se marcharon ganando al descanso 2-1. El primer tanto llegó tras una recuperación de Balde, que asistió para que Lamine Yamal batiera a Iñaki Peña. Y el segundo nació en un resbalón de Affengruber que Fermín aprovechó para servir en bandeja el gol a Ferran Torres

La diferencia en el marcador era corta, el Barça no aprovechaba sus oportunidades y fue entonces cuando apareció Rafa Mir para meter un golazo antes del descanso que daba alas al conjunto ilicitano.

FC Barcelona / Cordon Press Los jugadores del Barcelona celebran un gol contra el Elche.

En la segunda parte, el guion del partido fue el mismo. Aunque el Elche estuvo a punto de empatar con un zapatazo de Rafa Mir que se estrelló en el larguero de la portería de Szczesny. La fortuna no sonrió a los de Eder Sarabia y el Barcelona sentenció el partido pocos minutos después en un rápido contragolpe que finalizó Marcus Rashford con un disparo imparable para Iñaki Peña.

Con los tres puntos en el bolsillo y sabedor de que recuperaba la segunda posición, el Barcelona se relajó. Aunque pudo marcar algún gol más a un Elche que encadena cuatro partidos seguidos sin ganar.

MANOLO LAMA habla de los problemas físicos de lamine yamal

En 'el Tertulión de los domingos' se habló del estado de forma de Lamine Yamal, quien sufre una lesión de pubis, y que contra el Elche pareció recuperar la chispa que no tuvo frente al Real Madrid. "Hoy Lamine Yamal ha sido decisivo rompiendo el 0-0 y luego ha corrido, pero no ha tenido ni la genialidad ni el descaro al que nos tenía acostumbrados", empezaba diciendo Miguel Rico.

EFE Lamine Yamal celebra con Fermín el 1-0 del Barcelona contra el Elche.

Y añadía seguidamente: "Esa lesión debe ser peor que jugar con un dolor de muelas". Manolo Lama se sumaba al debate y comentaba: "Nos tenía acostumbrados a hacer genialidades en todos los partidos y cuando solo lo hace bien nos parece poco".

El narrador de Tiempo de Juego iba más allá y señalaba: "Si no le conociéramos y nos dijeran que es un chaval del juvenil, diríamos que es buenísimo. Pero nos ha acostumbrado a un 10 durante una temporada. En el Bernabéu estuvo mal por el tema físico y no encaraba, pero cada balón que tocaba era con criterio".

Y para finalizar, Miguel Rico aseguraba que Lamine Yamal deberá "aprender a jugar con el dolor" y también tendrá que "cuidarse muchísimo" para ser titular en el Barcelona.