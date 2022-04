Herrera: “Al PSOE le preocupa que Margarita Robles se ha atrevido a cantarle las cuarenta a los separatistas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es jueves 28 de abril y hoy el mundo es un poco más pobre. Un poco más pobre porque ha abandonado este valle de lágrimas para irse al lugar donde él sabe que no le iban a abandonar un fraile, un fraile que ha llegado a ser cardenal de la Iglesia Católica. Un fraile de Medina de Rioseco que en Sevilla encontró el lugar donde desarrollar toda su inteligencia natural y su inteligencia emocional, un líder moderno de la Iglesia que combinó elegantemente la prudencia y la concordia, el carisma y la gracia, la elocuencia y la inteligencia. Un hombre de Dios con un fino sentido del humor, capaz de homilías abrumadoramente conmovedoras, del tacto y de la elegancia, y de tantas otras cosas más que adornan la figura monumental, inalcanzable de fray Carlos Amigo Vallejo. Que Dios lo tenga en su gloria.

EL EJEMPLO DE MARGARITA ROBLES





Bueno, damas y caballeros, pasen y vean. Hoy el gran circo del sanchismo nos depara otro día de emociones en el Congreso de los Diputados. Ha suspendido su último viaje a Moldavia ya Polonia para asistir al pleno del Congreso donde se va a debatir el plan anticrisis, y no tiene el apoyo garantizado de sus aliados y, por lo tanto, puede fracasar. Y si eso ocurriera como estuvo a punto de suceder con la reforma laboral que salvó en último momento el voto de erróneo del PP y la ayuda indecente de Meritxell Batet, la continuidad de este gobierno, de la Legislatura, queda en entredicho ¿no?.

¿Y estaríamos ante un adelanto electoral? Bueno, eso es mucho decir pero a lo mejor no tanto. Sánchez es consciente de eso, y para disimularlo ha decidido en el último momento tramitar su plan como un proyecto de ley para permitir supuestamente la incorporación de medidas propuestas por otros. Es una falsa disposición al diálogo que ha rechazado hasta ahora de manera contundente. Feijóo le presentó el pasado viernes un plan alternativo de 41 páginas, directamente a la basura. El truco parlamentario ahora consiste, a la desesperada, en intentar forzar una abstención del PP con la promesa de que se incorporará alguna medida en su proyecto de ley y tal y que cual. Miren, es muy difícil aprobar este proyecto de ley, muy difícil porque contiene no solo los 20 céntimos o el tope del gas; es que este proyecto de ley contiene la limitación de los alquileres o la prohibición a las empresas de despedir. Es que eso, vamos, no sé con qué cuajo puede aprobarlo o permitir que salga adelante el Partido Popular. Él quiere hacerse perdonar por Bildu y Esquerra incorporándole a la Comisión de Secretos Oficiales y dejando que se extienda la sospecha sobre el CNI y quiere que le saque el Partido Popular ahora las castañas del fuego.

Esta noche ha sido muy larga para los 'Teleñecos del sanchismo' porque sus socios les han vuelto a dejar tirados, a cuenta del supuesto espionaje del programa Pegasus eso que han comprado estupefacientemente, pero lo han comprado. Y allí están los socialistas como un alma en pena anunciando eso que les digo, lo del Plan Anticrisis será un proyecto de ley y vamos a ver si convalidamos y entre todos hablamos… ese a así los demás pican. Este Gobierno sigue siendo lo suficiente orgulloso y sectario como para ni tan siquiera escuchar alguna de otras condiciones, ni siquiera aceptar ninguna de las sugerencias, así que vamos a ver hasta qué punto el Partido Popular le salva la papeleta.

La Legislatura no debería dar más de sí, desde luego, en circunstancias normales. Porque además es que el Gobierno no da más de sí, ya no se puede tener a un PSOE rehén de su propio socio de coalición como es Podemos y de los grupos separatistas que quieren destruir la unidad del país. Porque eso hace que si se inventan o empiezan a inflar a base de demagogia barata un supuesto caso de espionaje a los separatistas que amenazan con dar otro golpe de Estado, el Gobierno en vez de permanecer firme, que es lo que tendría que hacer, ¿qué tendría que hacer un Estado cuando alguien declaraba la independencia, ahora recordaremos que decía Robles? Pues, Pedrito tú tienes que decir exactamente lo mismo, y no indultarlos. A ver si lo entendemos.

Tan patética es la sumisión del Gobierno, que ahora lo que le preocupa al PSOE no es la demagogia barata del separatismo sino que Margarita Robles se haya atrevido a cantarles las cuarenta. Ya han encargado el titular de ‘El País de hoy’: ‘la dureza de Robles complica el apaciguamiento de Pedro Sánchez’, ya estaba Bolaños enviando mensajitos. Ayer dio pena ver a un tipo tan engreído, chulangano como Pedro Sánchez mostrarse tan servil con Gabriel Rufián, con lo flamenco que se pone él con los líderes de la derecha y los suavecito que está con sus socios o los dueños parlamentarios. Bueno, pues en el PSOE están preocupados porque la ministra de Defensa ha osado no ponerse de rodillas y decirle a esa gente lo que hay que decirles, por más que ayer dentro y fuera del Congreso fueran a por ella a degüello.

Eso es lo que tenía que haber dicho Sánchez, Robles ha dado en el clavo y los independentistas ya no se esconden, han pedido directamente el cese de la ministra de Defensa, operación ¡ojo! en la que también está Podemos. Y me da a mí la sensación que algún otro miembro del Gobierno tipo Marlaska, tipo Bolaños. Ustedes imagínense a Vladimir Putinescuchando de sus asesores que en España sus lacayos, los que tiene dentro del gobierno como los separatistas, están exigiendo la dimisión de la ministra española de Defensa en plena guerra de Ucrania; es que lo de este país no tiene nombre. Y todo por el cuento de Pegasus que ha urdido Puigdemont para tratar de tapar precisamente sus conexiones con Vladimir Putin. Primero, habría que ver si se produjo lo de Pegasus y si se produjo cómo se llega a conocer y quien lo saca. Porque si se tira del hilo aquí lo que hay es una operación del separatismo para hacer ruido con tal de matar dos pájaros de un tiro, tapar sus vergüenzas putinistas, poner al Gobierno de España la defensiva aprovechando que participa en la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus y bla bla bla para que Bruselas investiga también España a la defensiva. Así que hay tienen a Puigdemont aprovechando que participa en la comisión del Parlamento europeo que investiga el uso de Pegasus y bla, bla, bla…Para que Bruselas investigue también a España.

Con lo fácil, con lo fácil que sería que todo el gobierno hiciera como hizo ayer Robles. Miren, aquí los que espiaron a los no nacionalistas, los que malversaron dinero público, los que conectaron con Putin y trataron de destruir la economía de este país fueron ustedes. Así que menos cuento y menos victimismo. El sanchismo, fíjense, ha conseguido que por un paquete de medidas anticrisis, el Gobierno de la Nación esté de rodillas balbuceando como el Caballero de la Triste Figura. Veremos qué da el día de sí, porque desde luego va a ser muy entretenido.