Schlichting, sobre el cierre de Madrid: "A Sánchez, esto de la independencia judicial le pone de los nervios"

Audio

Muy buenos días España! Hace buen tiempo hoy, aunque nada que ver entre los 32 grados que alcanzarán Sevilla y Córdoba (32, ojo) y los 18 de A Coruña o 15 de Oviedo. En Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia lloverá entre hoy y mañana. Los detalles nos los dará Jorge Olcina.

Y lo mejor que he leído sobre el sainete del cierre de Madrid es este tuit del viernes. “Ayer me levanté confinado, me acosté sin confinar,/ me he levantado sin confinar,/ y me acostaré confinado/ el confinador que nos desconfine/ buen desconfinador será”. Siempre nos quedará el humor

Mis padres, que viven en Madrid, tienen un par de manzanos en Ávila y se han pasado la semana haciendo y deshaciendo maletas porque querían haber recogido los frutos. Al final, no ha podido ser.

Siete mil agentes de policía vigilan desde ayer las carreteras para evitar que la gente se vaya de puente. Esta vez podrán multar en caso de desplazamientos no justificados.

Aunque el Gobierno anunció en la noche del jueves su disposición a hablar y negociar con Isabel Ayuso, se le vio la patita de dar el golpe en la mesa tras el varapalo judicial que el jueves había anulado el confinamiento perimetral de Madrid. A Sánchez, estas cosas de la independencia judicial le ponen de los nervios.

Hasta el ministro Illa, de ordinario más contenido, tiró de refranes para escenificar que el maestro severo ponía en su sitio a la díscola presidenta de la Comunidad de Madrid.

Rodrigo Jiménez

En muchos lugares de España se compraba la versión del ejecutivo. La Vanguardia titula hoy, por ejemplo, “El Gobierno pierde la paciencia con Madrid e impone el estado de alarma”. Y “El Periódico de Cataluña” va más allá: “Sánchez acaba con la pasividad de Ayuso”, como si en la capital no se hubiesen decretado confinamientos por barrios en las pasadas semanas.

Audio

La consecuencia de la medida es que cinco millones de personas, la mayoría de ellas con índices de contagio bajos, ven impedidos sus desplazamientos y han tenido que cancelar sus reservas para el puente de El Pilar. El daño para los establecimientos hoteleros de muchas regiones es grande. Sólo en billetes de tren, se han anulado 52.005 esta semana. Según los datos de Renfe, el mayor número de anulaciones se dio ayer viernes, seguido del próximo lunes 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

EL REY EN CATALUÑA

En Cataluña tienen su propio esperpento. El rey visitaba ayer Barcelona sin el acompañamiento ni del presidente de la Generalitat en funciones ni la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que manda bemoles la falta de seriedad institucional. En la calle, los macarras juveniles de los CDR salieron a dar la lata.

Entretanto Puigdemont, Artur Mas y Torra se dieron cita en Perpiñán y convocaron rueda de prensa para lamentar la postración de su territorio y pedir la intervención de la Unión Europea. Estaban las cámaras de TV3, pagadas con el dinero de todos. Los tres ex presidentes pidieron el voto independentista y dijeron que si se alcanza un 50 por 100 de voto separatista se podrá volver al escenario de la declaración unilateral de independencia.

INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA

Con la pandemia en su segunda ola, los datos económicos que se han hecho públicos esta semana son escalofriantes. Perderemos el 11,2% del producto interior bruto, el paro superará el 17 por 100, las exportaciones bajarán más del 22 por 100 y el endeudamiento registrará cifras de escalofrío: 120 por ciento del PIB. Por si fuera poco, a las acusaciones contra el partido podemos de desviación de fondos electorales se ha sumado la petición de investigación e imputación que el juez García Castellón ha elevado al Supremo en contra de Pablo Iglesias por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos en el caso de Dina Bouselham.

El convulso panorama político está siendo afrontado con propuestas extremas en materias delicadas que buscan enredar a la oposición y distraer a la opinión y que tienen graves implicaciones morales. Así la ley de eutanasia, en plena oleada de muertes de personas mayores en España; la ley de enseñanza, el anuncio de que se permitirá abortar a las menores a espaldas de sus padres o la ley de memoria democrática.

Se busca enfrentar a la opinión en dos bloques, radicalizar posturas ideológicas y afianzar el voto al bloque Podemos/ PSOE exacerbando los bandos. Una falsedad ideológica en una España donde conviven gente de todas las ideas y los problemas no son políticos, sino sanitarios y económicos.

LEY DE EUTANASIA

Un ejemplo de lo artificial de esta táctica ha sido el rechazo de la Ley de Eutanasia que ha aprobado por unanimidad el Comité de de Bioética, el organismo asesor del Gobierno. Ni un solo voto particular de los doce expertos, que establecen que la ley propuesta no es válida desde un punto de vista ético. Que desprotege el derecho a al vida, es peligrosa y reconoce la muerte como un derecho inadmisible que no puede ser incorporado al catálogo de prestaciones d ela sanidad pública. Los expertos citan 72 veces la palabra compasión en el informe y dicen que una cosa es sedar a las personas para quitarles el dolor y la otra legalizar la eutansia como un derecho que puede afectar al futuro de las personas más vulnerables. El texto del Comité de Bioética no deja lugar a dudas y dice: “Ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso sino un retroceso de la civilización”.