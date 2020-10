La Federación Española de Asociaciones Provida, contraria a ampliar la ley del aborto

La Federación Española de Asociaciones Provida se ha mostrado este jueves totalmente en contra de la propuesta del Gobierno de derogar la reforma de la ley del aborto de 2015 para que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres.

El grupo considera que efectivamente hay que derogar la ley del aborto pero" para promulgar una que respete el derecho a la vida de todo ser humano, que lo es desde el momento de la concepción". "Ya está bien de argumentos trasnochados, de eufemismos y de cerrar los ojos a la realidad demostrada. El aborto mata de la manera más cruel a un ser humano inocente en las entrañas de su madre. El aborto provoca a la madre un daño psicológico muy difícil de reparar y también físico, incluso a veces la muerte hasta en los centros más subvencionados y mejor dotados. El aborto no soluciona problemas sino que los crea, y aún peores", ha dicho.

La Federación Española de Asociaciones Provida lanza también una serie de preguntas a la ministra de Igualdad Irene Montero: "¿Se atreven a mostrar la señora ministra y los que piensan como ella lo que es un aborto y a seguir manteniendo que es parte del cuerpo de la mujer? ¿Pueden no conmoverse ante semejante acto de crueldad? ¿Alguna mujer no sabe que está embarazada de un hijo y cuando oye su corazón cree lo que late es una parte de su propio cuerpo? ¿Creen que cambia la realidad por cerrar los ojos o por presentarlo en la ley como un derecho? ¿Puede toda la palabrería y manipulación cambiar la realidad de lo que es un aborto y seguir engañando en un asunto tan cruel y tan decisivo? ¿Quién devolverá a estas mujeres y a la sociedad entera esas vidas únicas que han sido tratadas peor que la de los animales y eliminadas como basura? ¿Se han molestado en hablar o mejor en escuchar a los millones de mujeres que se han sometido a un aborto bajo la promesa de liberación, de solución de problemas o diciéndoles que no pasa nada? ¿Cómo se puede seguir legitimando esta violencia hacia la mujer?

Desde la Federación Española de Asociaciones Provida denuncian que la ley del aborto es una una ley" injusta contraria a todo derecho y a la conciencia personal y social, porque objetivamente destruye vidas humanas tanto psíquica como psicológica y moralmente". Y recuerda el trabajo realizado por su grupo para ayudar a las mujeres a que sigan adelante con su embarazo y otras "heridas" tras haber pasado por el duro trance del aborto. "Lloran en silencio, arrastran años la herida oculta que ha arruinado sus vidas, y por la que no se preocupan aquellos que las empujaron al aborto. Ellas necesitan ayuda y no son pocas las que quieren ayudar a que otras muchas no cometan su error. Un Estado debe ayudar a todos los miembros de su comunidad especialmente a los más vulnerables, no puede quitarles sus derechos y menos financiar recursos para llevarlos a cabo. No nos creemos ninguno de sus falsos argumentos, ni su acientifismo ni el truco de identificar la defensa de la vida con un problema religioso, para así reducirlo a una creencia que no tiene por qué compartirse. El debate del aborto en absoluto se ha cerrado y animamos a enarbolar la bandera de la vida desde la política sin complejos y desde todos los rincones de la sociedad, porque es urgente abandonar radicalmente este camino. Es vital, nunca mejor dicho y no queremos que nuestra historia esté escrita con sangre de inocentes. Que cada cual examine seriamente su conciencia según su responsabilidad y considere que no sólo se hace el mal por acción, sino también por omisión y por indiferencia (...) ¡Sí a la vida siempre!", concluyen.