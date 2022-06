Cristina L. Schlichting: “El cargo de Mónica Oltra no aguanta más, es demasiado bochornoso”

Vídeo

¡Muy buenos días, España! Cielo nuboso con chubascos y tormentas locales. Las temperaturas van a ser suaves en general y casi donde más repuntan es en el centro de la península. 31 grados en Zaragoza, que amenaza tormenta. Las lluvias, fuertes puntos concretos de Galicia, cantábrico, mitad oeste de Pirineos y mitad norte de Aragón. Le preguntaremos los detalles del fin de semana y de la semana entrante a nuestro Jorge Olcina a las once.

La imagen del día es un tobillo que parecía mantequilla. Un complicadísimo bucle con el pie, que parecía un ocho tras un desgraciado traspiés, destrozó ayer el partidazo de Alexander Zverev, el alemán de padres rusos, contra nuestro Rafa Nadal. Zverev, que tuvo que abandonar el partido, se dirigía a sus seguidores explicando que es un duro momento, que parece tener una lesión muy seria y que se alegra sin embargo de que Rafa afronte una final histórica del Roland Garros. Nadal reaccionó como siempre, con un enorme corazón y toda su talla moral, arropando al compañero, doliéndose de su lesión, acompañándolo. Después, en la conversación con la prensa, reflexionaba sobre su propio pie, muy dañado desde hace años, y el hecho de que estar sano es más importante que ganar trofeos

Mañana asistiremos, sí, a un espectáculo histórico. Por primera vez, un hombre disputa su décimo cuarto Roland Garros, una hazaña que difícilmente será superada nunca. El rival será un joven noruego de 23 años, Casper Ruud, un jugador al que conoce bien, porque se ha forjado en la propia academia de Nadal en Manacor. El partido se jugará a las tres y hará también fascinante Tiempo de Juego a partir de esa hora.









“El cargo de Mónica Oltra no aguanta más”



Dos euros te va a costar de media la gasolina si se te ocurre repostar hoy, así que este Fin de Semana, entre el calor y los precios, lo que te conviene es poner el ventilador y escuchar COPE tranquilamente.

La noticia nacional pasa por el escándalo de Valencia, donde Ximo Puig sigue apoyando a su consejera Monica Oltra, que de acuerdo ahora con la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana tapó los desmanes de su ex marido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada, hechos por los que ya ha sido condenado. Ahora, la Fiscalía apoya que el Tribunal Superior de Justicia investigue a la Vicepresidenta, cuya consejería estaba implicada en el caso. La verdad, el cargo no aguanta más. Es demasiado bochornoso que Oltra siga siendo nada más y nada menos que Consejera de Igualdad y de Políticas Inclusivas. Eso sí, con el silencio de toda la izquierda y de los sectores feministas, que no sé cómo toleran su presunto abuso de poder contra una niña de catorce años que vio obstaculizado su proceso porque la ex mujer de su abusador detentaba un cargo público tan relacionado con su caso.

Audio









100 días de guerra en Ucrania



Y se cumplen cien días de la guerra de Ucrania, que nos ha cambiado la vida. Combustibles disparados de precio, gastos en defensa para apoyar a los ucranianos, desplazados y expatriados ucranianos por toda Europa. Todos apunta que la guerra será larga, porque los ucranianos no piensan rendirse y Vladimir Putin no considera ni por asomo encajar una derrota. La Unión Europea adoptó ayer su sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye la persecución económica de nuevos oligarcas rusos y un embargo progresivo sobre la mayor parte de las importaciones de petróleo ruso. La propuesta original de la Comisión Europea era un embargo total de las compras de petróleo hasta final de año, pero Hungría pidió una excepción porque depende demasiado de las importaciones de Rusia.

La salida ha sido un acuerdo para limitar el embargo por ahora al petróleo que llega a la UE por vía marítima, excluyendo el oleoducto que abastece a Hungría por tierra y que atiende también a Eslovaquia y la República Checa. La consecuencia es una renuncia en la UE al 90 por 100 de las importaciones petroleras rusas, un golpe fuerte a Moscú. El cese de las importaciones por barco de crudo se producirá en seis meses y el de derivados del petróleo en ocho. Afrontamos así un durísimo invierno, con restricciones energéticas que han llevado a las autoridades de Alemania a aconsejar a los consumidores que hagan acopio de alimentos y de agua para diez días, ante una posible crisis de suministros y de apagones.

Esta alarma coincide con una alerta de la Agencia Internacional de Energía que dice que se avecina una crisis mayor que la del petróleo en los 70 y que previene de problemas de suministro de energía ya este verano.