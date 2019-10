Cristina López Schlichting: "No hay nada más divertido para conocer a un político que verlo bailar en campaña"

Vídeo

No hay nada más divertido para conocer qué es un político que verlo bailar en campaña electoral. Hay que ver cómo se mueven y cambian de color en virtud de las encuestas.

Vamos por el arco de la derecha. La formación de Santiago Abascal acaba de decir que no pedirá el voto para el Senado, una forma de mostrarse conciliador con el centro derecha por primera vez y una forma inteligente de potenciar el voto para este sector. ¿Qué me dicen de Pablo Casado? El gran aliado de Vox en las anteriores elecciones, y que he visto lo escaldado que salió se acerca ahora a ciudadanos y España Suma.

El que está irreconocible desde luego es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA, ese es su lema. El líder del partido socialista se encuentra completamente centrado, completamente presidencial.

La copa se la lleva Miquel Iceta, el líder del PSC, tan amañado con Esquerra, tan tibio normalmente acaba de decir señoras y señores que adelante con el 155 si es necesario llevar a cabo la medida, me dejan pasmada.