CELTA-BARÇA
La opinión de Claudio Giráldez, entrenador del Celta, sobre el cambio a última hora de Dani Olmo por Casadó: "Es un poco raro a nivel reglamentario"
El entrenador del Celta considera que no hubo mala intención por parte del Barça, pero cree que tendría que haber contado como un cambio.
Publicado el - Actualizado
2 min lectura1:18 min escucha
El FC Barcelona consiguió este domingo una importante victoria por 2-4 en Vigo ante el Celta para situarse a tres puntos de un Real Madrid que horas antes no pudo pasar del 0-0 en Vallecas en un mal partido del equipo de Xabi Alonso.
Un partido que comenzó con un cambio de última hora en el once de Hansi Flick, ya que en un primer momento, Marc Casadó estaba previsto que saliera de inicio, pero justo en el momento de saltar al césped para posar para las fotografías previas al choque, fue sustituido por Dani Olmo.
Un cambio que calificó como "raro" desde el punto de vista reglamentario el técnico vigués Claudio Giráldez. Por un lado, en declaraciones a Movistar+, Giráldez apuntó que es "algo extraño cuando va a empezar el partido y que nos modifica un poco durante unos minutos, cómo ajustarnos con esa situación de Casadó. Es raro a nivel reglamentario que no suponga ni siquiera una sustitución".
Idea que repitió posteriormente en rueda de prensa: "Me parece que no está demasiado bien el reglamento cuando sales al césped con 11 jugadores, con una idea de 11 jugadores, con una charla previa con 11 jugadores, con comentarios postcalentamiento con 11 jugadores y de repente hay otro en el terreno de juego que te modifica bastante a que juegue Casadó, a que juegue Olmo, en cuanto a las alturas de su jugador, en cuanto a quiénes son sus pares en el último tercio. Evidentemente no digo que lo hayan hecho con mala intención, es lógico que a Casadó le ha pasado algo, pero me parece extraño que no cuente como un cambio y que encima Casadó pueda seguir jugando luego la segunda parte si lo hubieran estimado. Es un poco raro a nivel reglamentario".
penalti marcos alonso
El primer gol del Barcelona llegó después de que Robert Lewandowski transformara un penalti por manos de Marcos Alonso y que tuvo que ser revisado en el monitor del VAR.
Giráldez también se mostró resignado ante este tipo de situaciones: "Primero es muy mala suerte porque es una acción que no entraña peligro, no es un tiro que si no toca en Marcos, no sé qué pasaría, pero vamos, la cogería el portero, iría fuera. Un tiro que no entra en peligro".
"Creo que Marcos en ningún momento tiene intención de hacerse grande. Es una reacción natural. Se ve que este año están pitando este tipo de manos y te la comes y te hacen el penalti y es gol, pero vamos, son situaciones para mí muy grises en el fútbol en general, ese tipo de manos, y hoy nos ha tocado nos ha tocado cruz", añadió.