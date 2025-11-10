La sorprendente crítica de Siro López a Xabi Alonso: "Es un grandísimo entrenador y va a triunfar en el Real Madrid, pero se le está poniendo cara de Ancelotti"

El Real Madrid, con el objetivo de mantener su ventaja como líder, visitaba este domingo al Rayo en la 12ª jornada de La Liga. Y, tras la derrota del Liverpool el pasado martes en Champions, Xabi Alonso realizó varios cambios en el equipo titular. El técnico tolosarra, ante las numerosas bajas por lesión, dio la titularidad a Brahim, Camavinga y Asencio y también dio descanso a Militao.

EFE Mbappé se lamenta durante el Rayo - Real Madrid.

tropiezo en vallecas para perder ventaja

El conjunto de Vallecas imprimió al partido mucha intensidad desde el pitido inicIal y generó las primeras ocasiones de gol sobre la portería de Courtois gracias a la alta presión sobre los futbolistas madridistas. Ratiu puso en apuros al guardameta belga que evitó el primer gol del partido y la respuesta fue de Vinicius que hizo emplearse a fondo a Batalla.

Mbappé no estaba entrando en juego y, por ello, Bellingham y Vinicius se echaron al equipo a sus espaldas. Aunque los jugadores del Madrid no estuvieron precisos en los primeros 45 minutos.

900/Cordon Press Vinicius regateando a Isi durante el Rayo - Real Madrid.

Tras el descanso, el ritmo del partido aumentó y la ocasión más claras fueron dos disparos del Rayo Vallecano. De Frutos rozó el gol con un chut que salió lamiendo el palo izquierdo de la portería de Courtois y Álvaro García también lo intentó con un tiro que rozó el larguero de la meta madridista.

En los minutos finales, el equipo blanco se volcó sobre la portería de Batalla en busca de un gol que le diera un triunfo que no logró ante un Rayo que se defendió con uñas y dientes y que pudo marcar en el tiempo de descuento en una gran ocasión que tuvo Alemao en sus botas. Pese al tropiezo, el Real Madrid seguirá liderando la clasificación, aunque perderá ventaja respecto a sus perseguidores.

siro lópez, crítico con xabi alonso

En el inicio de 'el Tertulión de los domingos', Juanma Castaño le preguntó a Siro López si ya había criticado a Xabi Alonso tras los dos tropiezos de esta semana.

EFE Xabi Alonso, pensativo sobre el terreno de juego de Vallecas

"Yo siempre lo he dicho, yo contra Ancelotti no tenía nada. Me caía fenomenal como persona, pero no me gustaba lo que hacía", explicaba el comentarista.

Y añadía: "Y de Xabi... pues hay cosas que me empiezan a recordar a Carlo Ancelotti. Se le pone cara de Ancelotti".

Para finalizar, Siro López iba más allá y decía: "Y esto es algo que tengo que decir con todo el dolor de mi alma, porque creo que es un grandísimo entrenador y que va a triunfar en el Real Madrid. Pero hasta ahora no lo está haciendo".

