Schlichting: “Usar las mascarillas para tapar los indultos es una irresponsabilidad imperdonable"

"¡Muy buenos días España!, desde la madrileña Puerta de Alcalá, en el centro de España y sin mascarilla. Emitiendo desde la calle en esta primera jornada sin el artilugio que, sin embargo, nos está ayudando a salvar tantas vidas. Hace un día magnífico y vemos a la gente pasando, unos con mascarilla y otros sin ella.

¿Cómo se sienten los viandantes? ¿tienen inseguridad? ¿Llevan la mascarilla en el bolsillo para los interiores? Cuéntenos cómo ha sido este largo período de pandemia para usted (preguntaba Cristina a varios ciudadanos que pasaban por el centro de Madrid).

Me encanta saludaros en Fin de Semana desde las calles. En esta primera semana del verano oficial, parece que se impone por fin el buen tiempo. Hace seco y estable en casi toda España, pero habrá nubes y tormentas de Galicia a Pirineos. La mitad oriental de la península pasará más calor. 35 grados en Zaragoza, Jaén, Sevilla, Córdoba y Badajoz.









¿Y qué puedo deciros de la epidemia? Pues que ojito, ojito, que el buen tiempo nos despista, que esto no se ha acabado. Sanidad ha notificado este viernes 4924 contagios y 13 muertes, una cifra muy baja. Pero, pero, la incidencia acumulada ha subido dos puntos hasta ponerse en 95 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Hay una decena de autonomías que registran estos sutiles incrementos. Tres territorios revelan las mayores subidas. Cantabria con 14 puntos más, Comunidad Valenciana con 12 y Melilla, con 22.

Así que cuidadín, porque esto no se ha acabado, como no se cansan de repetir los expertos.









Hay datos preocupantes por todo el mundo. En Israel, por ejemplo, uno de los primeros países en destacar en la tasa de vacunación, donde el Ejército se implicó en la campaña de inmunización, se han vuelto a introducir las mascarillas en interiores, porque la variante delta del virus está volviendo a causar problemas. Y la vecina Portugal, ojo, reconoce que la variante india se extiende de manera alarmante y ha decidido revertir el desconfinamiento que había comenzado. En Lisboa se supera la incidencia, atención, de 400 casos por cada 100.000 habitantes y se ha cerrado el área de la ciudad los fines de semana. Solo se puede salir y entrar con un test negativo o certificado de vacunación. Además se acaba de decretar que los restaurantes tendrán que reducir el horario sábados y domingos, lo mismo que los supermercados, para evitar aglomeraciones.

En España nos quedan las preocupantes imágenes de la noche de San Juan, cuando la gente se ha abalanzado irresponsablemente a celebrar fiestas de todo tipo, juntándose de forma temeraria a bailar y beber sin protección.

¿En qué medida las insistentes llamadas de las autoridades a relajar el uso de las mascarillas no han desconcertado a muchos, en especial a los jóvenes? No sólo el presidente ha anunciado a bombo y platillo la medida de hoy. Es que la ministra de Sanidad ha repicado con entusiasmo que “las mascarillas dejan paso a las sonrisas”, que es una cosa muy cursi, pero muy atractiva tras tantos meses de taparnos con esfuerzo. Y ha adelantado que en septiembre podremos ir al fútbol y baloncesto como siempre, a mogollón, cuando no se sabe qué va a pasar con las variantes del virus. ¿Por qué hacen esto?

¿No ocurrió el verano anterior que nos descuidamos y pagamos luego el pato? Usar políticamente estas cosas, por ejemplo, para tapar el disgusto de muchos con los indultos a los secesionistas, constituye una irresponsabilidad imperdonable. Hablamos hablamos de vidas humanas.

En Gran Bretaña se sabe que un 30 por 100 de los nuevos ingresos por el Delta y el delta plus son de gente vacunada con una dosis. Y un diez por ciento, de vacunados con dos dosis.









Las consecuencias de cualquier descuido se notan de inmediato. Hoy es noticia el tradicional viaje de fin de curso a Mallorca, que los jóvenes realizan al terminar el bachillerato y que acaba de convertirse en el mayor brote registrado de lo que va de pandemia. Según ha informado este viernes la directora de salud pública de la comunidad de Madrid, Elena Andradas, hay más de 480 contagios y miles de jóvenes en cuarentena en varias comunidades autónomas. Los chicos y chicas estuvieron alojados en ocho hoteles de las islas pero parece que los contagios son de la playa y las discotecas donde los afectados reconocen que no cumplieron con las medidas de seguridad. Aunque ninguno presenta problemas graves por el covid, sí se han dado casos de contagio intrafamiliar. En las gráficas de Sanidad se refleja un incremento de casos a partir de 21 de junio justo entre la población de 15 a 19 años, relacionado precisamente con este brote de Mallorca".