Los expertos discrepan sobre las mascarillas en el exterior y apuntan a las dudas con la vacunación en verano

Ha pasado más de un año desde que el uso de la mascarilla se hizo completamente obligatorio en España, tanto en interiores como en exteriores, e independientemente de que existiera distancia de seguridad. Desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo del año 2020, las mascarillas se han convertido en parte de nuestra vida. Al principio fue complicado acostumbrarse. Ahora, sin embargo, se nos antoja impensable la idea de caminar por la calle sin ella puesta.

No obstante, el momento parece estar cada vez más cerca: el próximo sábado 26 de junio. Ha sido este jueves cuando el Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado, entre otras medidas, el levantamiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios al aire libre siempre y cuando haya una distancia de seguridad de un metro y medio. En el caso de que esta distancia no se dé, será necesario llevar una mascarilla a mano.

Se trata de una decisión aplaudida por gran parte de la sociedad pero con las dudas y la disparidad de opiniones dentro de la sociedad científica. Hay quienes defienden la decisión y consideran que con el avance actual de la campaña de vacunación, así como el descenso de la incidencia acumulada en nuestro país es el escenario propicio para comenzar a relajar este tipo de medidas. Otros, por su parte, han pedido recordar que no se trata de un levantamiento general sino en ciertos escenarios concretos. No obstante, también hay quienes consideran que es una decisión precipitada y ya han trasladado su incertidumbre por una posible nueva ola cuando termine el verano. En COPE.es hemos consultado a cinco expertos para recopilar las distintas opiniones que existen en la comunidad científica sobre la última decisión del Gobierno.

César Carballo: "Tendríamos que haber esperado"

El mediático doctor César Carballo, director adjunto del Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha sido uno de los expertos más críticos de todos los consultados por COPE.es. Carballo ha afirmado que "no se deberían tomar decisiones de Salud Pública de tipo político" y ha lamentado que esto es una decisión política "pura y dura", recordando así que no se basa "en ningún criterio epidemiológico". El doctor Carballo ha explicado que, por ejemplo, no se ha prestado atención al objetivo que nos pusimos de la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes y ha trasladado su sorpresa por la aprobación de este tipo de medidas cuando todavía no se han alcanzado los objetivos.

"Yo soy partidario de haber esperado un poco más", ha señalado y en este sentido ha recordado la presencia de la variante 'Delta', una mutación del virus "que todavía no conocemos y que está dando problemas en otros países". El doctor Carballo ha recordado, además, que llevamos varios días con la incidencia en ascenso, con varios brotes localizado en nuestro país y una elevada incidencia de la variante 'Delta'. "Deberíamos haber esperado a tener un porcentaje de vacunados con la pauta completa más alto y una incidencia más baja".

En este sentido, el doctor Carballo ha extrapolado esta situación a lo que ya vivimos el verano pasado. "Vendimos la piel del oso antes de cazarlo y lo pagamos muy caro, pero parece que no aprendemos", ha recordado. Carballo se ha lamentado de que haya sido una decisión que no se ha consensuado con las comunidades autónomas, en el Consejo Interterritorial o incluso que no se haya basado "en criterios epidemiológicos claros".

También hemos querido conocer su opinión sobre el avance de la campaña de vacunación y ha recordado que no solo los sanitarios se irán de vacaciones sino también los ciudadanos. "Hasta ahora hemos tenido gente deseando vacunarse porque veían que estaban en riesgo. Vamos a buscar a alguien de 20 años que se quiera vacunar en agosto. La gente joven siente que esta pandemia no va con ellos porque les afecta menos, y es verdad, y nos costará más llegar a esa población", ha asegurado.

Llegados a este punto, también se ha referido a la incidencia de la variante 'Delta', que a su juicio, "será predominante en España en 2-6 semanas" y ha explicado que una sola dosis tan solo inmuniza a una persona en un 30 por ciento frente a esta nueva infección. "Hay que tener cuidado y precaución, no vale con decirlo en los telediarios, ha que tomar decisiones que vayan acordes a esa precaución que se intenta trasladar a la gente", ha pedido el doctor Carballo.

Miguel Ángel Martínez: "Podríamos tener una nueva oleada en julio o agosto"

El epidemiólogo y catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez, ha señalado que ya fue "una imprudencia terrible el año pasado cuando se dijo por parte del presidente del Gobierno que a este virus lo habíamos derrotados juntos y después vino una oleada terrible que se llevó a mucha gente a la tumba", ha explicado.

"El triunfalismo ha llevado a gente a la tumba", ha criticado el experto. En este sentido, ha indicado que hasta que no alcancemos a un 70 por ciento de la población inmunizada "hay que ser muy cautos" y ha pedido que de levantar la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, sea solo cuando no hay nadie a nuestro alrededor. "No tenemos al 50 por ciento de la población inmunizada y hay transmisión comunitaria de la variable 'Delta", lo cual puede ser "un cóctel explosivo" y podría llevarnos a tener una nueva oleada en "julio o agosto".

En cuanto al avance de la vacunación, Miguel Ángel Martínez ha asegurado que es "muy difícil ser profetas" pero ha recordado que el personal sanitario va a descansar en verano. Por lo tanto, y si se reduce el número de efectivos que están vacunando, sumándolo a la cantidad de personas que se van de vacaciones, será probable que el ritmo de vacunación que hemos cogido la última semana "no se pueda mantener".

En el caso de que pudiera mantenerse "llegaremos al 70 por ciento de la población vacunada en noviembre". En el caso de no ser así, la vacunación podría alargarse hasta el año 2022 pero ha admitido que será complicado llegar con esa cifra de vacunados con la pauta completa el 18 de agosto como dijo el presidente del Gobierno. "Ningún país comparable ha llegado aún", ha señalado.

Daniel López Acuña: "La incidencia es alta para adoptar esta medida"

Para el epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, se trata de una decisión "precipitada" y considera que no es la decisión pertinente en estos momentos. "Todavía siendo alta la incidencia como para adoptar esta medida, aún hay una proporción baja de población vacunada con la pauta completa y tenemos un estancamiento del descenso de la incidencia acumulada", ha explicado el epidemiólogo.

Además, ha señalado también el "recrudecimiento de contagios en personas jóvenes", así como la "amenaza" de la variante Delta. Para él, por lo tanto, el momento adecuado de plantearse levantar la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores es cuando la incidencia esté por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes y haya al menos un 70 por ciento de las personas vacunadas con la pauta completa.

Con respecto a la vacunación, ha indicado que nuestra única "meta" en estos momentos es alcanzar ese porcentaje de personas inmunizadas, algo que podríamos lograr "a finales de agosto". Sin embargo, no es una posibilidad que a priori sea probable porque "tuvimos un arranque lento en la campaña porque no había vacunas". En cualquier caso ha defendido que lo importante "es vacunar a toda marcha".

Estanislao Nistal: "No hablamos de quitar la mascarilla, sino de un contexto determinado"

El virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, ha querido remarcar que actualmente hay una confusión con la relajación de la mascarilla "en lugares abiertos, a treinta y pico grades con la avance de la vacunación tal y como lo tenemos y la ocupación de las UCI que tenemos" con la de quitarla "en todos los lugares". En este sentido, ha recordado que la mascarilla seguirá siendo obligatoria si no existe distancia de seguridad. "Es lógico que si voy solo por la calle o dando un paseo por la playa, hay pocas probabilidades de contagiar", ha señalado a COPE.es. "No hablamos de quitar la mascarilla, sino de un contexto muy determinado, que es en exteriores y con distancia de seguridad".

También hemos hablado con el virólogo sobre el avance de la campaña de vacunación contra la covid-19 y ha recordado el ejemplo de Israel. Fue uno de los países del mundo que más rápido avanzó con la vacunación. No obstante, hace semanas "que no consiguen llegar al 70 por ciento a pesar de que se hacen esfuerzos". Situación similar la que se vive en Estados Unidos. Por ello, y extrapolándolo a España, el virólogo considera que en nuestro país podría suceder una situación similar.

Adolfo García-Sastre: "Es una medida que se puede justificar"

El prestigioso virólogo y jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre, ha asegurado a COPE.es que es una medida "que se puede justificar" y ha puesto como ejemplo la relajación del uso de mascarillas en exteriores en Estados Unidos cuando se consiguió alcanzar un 30 por ciento de la población vacunada. "Todavía se usa en sitios cerrados o incluso en la calle si hay mucha gente" ha asegurado y además ha puntualizado que "no ha habido rebrotes".

García-Sastre ha defendido, por lo tanto, la decisión de levantar la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre porque no considera que pueda haber "mucha diferencia". En cualquier caso, ha asegurado que es necesario "estar pendiente de seguir haciendo diagnósticos para estar seguros de que no hay un aumento en el número de contagios pero por lo que sabemos por la experiencia en Estados Unidos es algo que se puede empezar a hacer".

Por otro lado, al ser preguntado por la inmunidad de rebaño con el 70 por ciento de la población vacunada con la pauta completa, dependerá del ritmo de vacunación que pueda haber en verano y de tres factores que ha enumerado: la llegada de dosis, la disponibilidad de los ciudadanos para vacunarse en plenas vacaciones y, sobre todo, dependerá del momento en el que llegue "el techo de la población que no se quiere vacunar".