¿Qué va a pasar con las tiendas de mascarillas a partir de hoy?

Desde el inicio de la pandemia la mascarilla se ha convertido en un producto de primera necesidad. El pasado mes de mayo las farmacias españolas han vendido más de 40 millones de unidades, batiendo su récord. Pero esta cifra podría disminuir drásticamente a partir de hoy, cuando la mascarilla dejará se ser obligatoria en exteriores si se mantiene la distancia de seguridad. Una noticia que la mayoría de españoles deseaban escuchar, pero que tendrá consecuencias para los negocios que se dedican a la venta de mascarillas.

Daniel García Balboa abrió su tienda de mascarillas y productos de higiene el año pasado, con la llegada de la pandemia: “En marzo de 2020 nos dimos cuenta de que en España no había ninguna tienda especializada en estos productos. No había mascarillas, ni guantes de nitrilo. No teníamos prácticamente nada. Por eso decidimos abrir tiendas físicas y vender también online”.

En cuanto a los inicios de la pandemia, Daniel indica que se compraron grandes cantidades de material que venían desde China “carísimos y sin ningún tipo de certificado. Ha sido un caos”. En una etapa marcada por el cierre de muchos comercios, este modelo de negocio arrancó con fuerza. Pero ahora, los que apostaron por él tendrán que reducir tanto las ventas como la fabricación de estos productos de higiene.

Aunque en términos generales el negocio ha ido decreciendo en los últimos meses Daniel indica que: “En cuanto a ventas, de momento no hemos notado ningún parón. Aunque el día 26 dejaremos de llevarlas en exteriores, es verdad que mucha gente se ha ido de vacaciones. Y en vez de comprar una caja, han comprado tres”.

Ante el deseo de la mayoría de la población de quitarse la mascarilla, los distribuidores auguran una caída en picado de las ventas. Sin embargo, productos como el gel hidroalcohólico podrían haber llegado para quedarse. Un claro ejemplo de uso cotidiano de estos productos previo a la pandemia se da en Asia: “En China y Japón se utilizaban las mascarillas como método de protección ante una simple gripe o un resfriado”.

Ahora los productores y distribuidores como Daniel tienen un nuevo objetivo: que si vuelve a haber otra pandemia, no nos coja desprevenidos. Por ello insiste en que los hábitos que hemos adquirido gracias a la pandemia, como desinfectarnos las manos, son saludables. Y si continuamos usando este tipo de productos ayudaremos a prevenir la expansión de enfermedades. “Queremos mantener el mínimo stock para poder atender la demanda nacional y no depender de otros países como ha pasado esta vez, porque en marzo no teníamos nada”.