Schlichting: “Algún día trazarán la evolución de la pandemia en virtud del ritmo de comparecencias de Sánchez"

¡Muy buenos días, España! Que es Nochebuena el viernes. Bienvenido a tu programa de ‘Fin de Semana’.

Ya sé, ya sé que andas preocupado considerando cómo reunir a la familia en casa o si suspender o no la cena de Navidad de la empresa, pero también hay que pararse un poco, un instante.

Hace muuucho tiempo, cuando no estaban las luces en las calles, ni se hacían regalos, ni se cenaba en fiesta, en Europa las pasaban canutas. Languidecía el imperio romano, las instituciones fallaban, no había protección en los caminos y la gente andaba sin norte. Se extendió entonces el cristianismo con la noticia de que no estábamos solos. Que la esperanza no era una superstición, sino que tenía un nombre. El nombre de un joven que había nacido en la lejana Palestina y que era como un trozo del paraíso. Con él, el amor resultaba fácil, la vida era apasionante, el horizonte, amplio. La expansión del cristianismo es un misterio de alegría en mitad de una época oscura. Un misterio como el de que un pueblo enano, llamado Belén, en los confines del imperio conocido, hubiese sido mencionado en un texto antiguo: “Y tú Belén, pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá al que ha de gobernar Israel”. ¿Cómo es posible que el profeta judío Miqueas, 800 años antes del nacimiento de Cristo, ochocientos, ojo, ya supiese el nombre del pueblo en el que nacería aquel joven?

Son cosas extrañas, que nos lanzan un desafío. A lo mejor este tiempo, estos cinco días hasta Nochebuena, conviene dedicarle un minuto, sólo un minuto, a este misterio. Porque este misterio te dice que no estás solo. Que tú vida es sorprendente. Que hay una esperanza en todo esto. Una esperanza en la Navidad. Feliz semana.

Jorge Olcina nos ha anunciado un día estable, con nubes y alguna lluvia en la zona mediterránea y en la mitad oeste del archipiélago canario.

A LA ESPERA DE DECISIONES ANTE EL REPUNTE DE CONTAGIOS

El coronavirus nos ha sorprendido con la variante ómicron que nos vuelve enredar otra Navidad. El virólogo Ignacio López nos daba con Antonio Herraiz, en ‘La Mañana del Fin de Semana’, consejos para las reuniones familiares.

Paciencia porque los responsables de Pfizer señalaban el viernes que la pandemia no finalizará antes de 2024, cuando la enfermedad se tornará endémica en todo el mundo y se incorporará al catálogo de enfermedades estacionales anuales tratadas con vacunación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En los países con menos vacunación, las muertes y el caos hospitalarios son mayores y por ello el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha anunciado ayer que el país queda confinado y en cuarentena durante diez días. Apenas se podrá salir a comprar y pasear y se recomienda el teletrabajo. Conectamos con una española que en estos momentos pasea por Maastricht, María Fernández