Carmen Lomana desvela el detalle oculto en el vestido de novia de Tamara Falcó que pasa desapercibido: "Cursi"

Por supuesto, este sábado no podíamos pasar por alto el que va a ser, con toda seguridad, el evento de la crónica rosa más importante del año: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Claro, esa boda que ha tardado tanto en llegar porque, en lo que se comprometían, se conoció la infidelidad del novio. Ella le perdonó y finalmente están a punto de pasar por el altar, con un montón de detalles que no puedes perderte. Eso sí, era hoy Carmen Lomana quien desvelaba qué habrá en el vestido de novia de ella que hemos pasado por alto y que puedes escuchar aquí.

Audio





"Es más cursi que un ajo ahora" decía la socialité sobre el vestido de la marquesa de Griñón. "Yo pensé que si te vas a Nueva York dos veces, ida y vuelta, te van a hacer algo que no sea eso" decía, a la espera de conocer cómo será realmente el vestido que lucirá en el enlace y que veremos con la exclusiva de ¡Hola! el próximo lunes.

Una boda por la que pagan un millón a los novios

Detalles de esta boda los tenemos a raudales, porque sabemos, desde hace muchos meses, dónde va a ser, cómo va a ser y qué pedirán, entre otras cosas, a los invitados. Y es que ninguno podrá llevar su teléfono encima, por miedo a que se filtre algún detalle, ya que tienen la exclusiva comprada con la revista ¡Hola!

Una exclusiva por la que pagarán un millón de euros a los novios y que se enmarca dentro de lo más jugoso del panorama, ya que está de las mejores pagadas. Algo que Carmen Lomana, realmente, no ha entendido. "Que alguien me explique cuál es el motivo de este despliegue tan enorme, porque se casa una chica de 43 años que tiene un novio quele ha estado poniendo los cuernos mucho tiempo, y que no ha hecho nada ni ha aportado nada a la sociedad" explicaba la socialité.

Audio





Y es que no puede estar menos de acuerdo con que paguen esas cantidades ingentes a dos personas "que no aportan nada a la sociedad". Ella, con respecto a estas infidelidades, por cierto, dice que no cree que los novios, futuro matrimonio ya, vaya a durar más de un año, aunque ha admitido que "nunca se sabe e igual están juntos para siempre".

De lo poco que sabemos, por el momento, es que será el hermano de Tamara, Manolo Falcó, quien le acompañe al altar, y que el propio Íñigo Onieva llevará hasta tres camisas diferentes, porque "suda mucho" y hace mucho calor.

Una boda en menos de seis meses

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Muchas veces la socialité ha venido a Fin de Semana para contarnos también qué es aquello que le enamoró de su marido Guillermo. Lo califica como amor a primera vista, tanto así, que se casaron en menos de seis meses desde que empezaron a salir. Aun así, ha tenido tiempo de contarnos que no fue, ni mucho menos, su primer amor.

Y es que hubo otro hombre que le encandiló nada más verlo, cuando ella era algo más joven de lo que es ahora, y por el que se volvió loca. Aquí puedes escuchar la historia.