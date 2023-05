El caso de Tamara Falcó, al detalle: ¿dónde termina la inspiración y empieza el plagio?

Antonella Di Campo es abogada en derecho de moda y Esther Noriega es diseñadora de vestidos de novia en Valladolid. Con ellas hemos analizado en 'Mediodía COPE' el caso del vestido de Tamara Falcó, tan comentado en los últimos días. No te pierdas todas las claves en el audio disponible a continuación.

Audio





Antonella Di Campo es abogada en derecho de moda y ha asegurado que "la gran dificultad es que muchas veces tratamos de hablar de una inspiración como un plagio. Lo curioso es que hoy en día vivimos en un mundo donde las ideas son ideas inspiradas o prestadas de algo que previamente ha existido. Entonces, normalmente se utilizan esas creaciones previas".

Por tanto, ha indicado que "es complicado decir que algo es exactamente original porque ubicar una originalidad total o crear algo a partir de la nada es imposible".

La clave, en palabras de la entrevistada, es que es difícil asegurar que un diseño es totalmente original desde el punto de vista legal.

"Me he visto en una situación similar"

Esther Noriega es diseñadora de vestidos de novia en Valladolid y ha indicado que "por su experiencia, es cierto que cuando te piden un vestido exactamente igual nosotros hemos dicho que no porque eso genera problemas. Cada diseñador tiene sus patrones y forma de trabajar".

Por último, ha asegurado que "cada uno los personaliza de una forma diferente".

La respuesta de Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada: "Si sacara mensajes que tengo..."

Hace dos meses, Lomana también hablaba de moda. Pero en este caso, la crítica venía por las tensiones que protagoniza ella con Ágatha Ruiz de la Prada. La colaboradora de 'Fin de Semana' respondió a la diseñadora tras su paso por televisión en la que revelaba conversaciones privadas.

Lomana, en un momento determinado, también coincidió con Tamara Falcó en cuanto a vestuario se refiere. "Estoy indignada, estuvimos cenando en la misma mesa. No me parece muy educado. Me parece de muy mal gusto que a los 15 días te compres uno igual para ir a una boda… No sé cómo le quedaba porque solo la he visto de cintura para arriba, pero seguro que me quedaba a mi mejor", soltaba Lomana al respecto, señalando la ganadora de 'MasterChef' se compró el vestido unos días después de coincidir con ella en un evento en el que lucía el mismo estilismo.

"Qué divertidas estas guerras de 'pititas' por un vestido", reaccionaba Lomana tras ver el vídeo que había montado el espacio de Telecinco. "Mira que no hay vestidos en esa firma de ropa, pues ha tenido que ir a por el mío, que además me encantaba", concluía.