Carmen Lomana revela el plan de Tamara Falcó antes de rechazar su vestido y que molestó a las diseñadoras

Seguro que te has enterado de lo que ha ocurrido con Tamara Falcó esta semana, a la que su boda empezaba a tambalearse en el momento que sus diseñadoras, Sophie et Voilà, rompían el contrato que tenían con la Marquesa de Griñón para hacerle su vestido de novia. Entre las razones que se han dado a entender está la de un supuesto plagio por parte de Falcó, aunque, según nos contaba Carmen Lomana, hay una más. Y es que tenía un plan justo antes de rechazar su propuesta que molestó a las diseñadoras. Aquí puedes escucharlo.

"Estaba como un conejo de rifa" explicaba entre risas la socialité, que se hacía cruces con respecto al rechazo de Tamara Falcó, a la que tilda de ser irrespetuosa con las diseñadoras con las que había llegado a un acuerdo. "Hay que tener absoluto respeto por unas personas que llevan trabajando 4 meses en el diseño que ella quería" aseguraba Carmen Lomana.

Un contrato de mucho dinero que ha roto

Según nos contaba Carmen Lomana, el contrato que tenía Tamra Falcó con Sophie et Voilà era muy poderoso, porque no solo le regalaban el vestido de novia, sino que le pagaban unos 150.000 euros. Un contrato, por otro lado, que se ha ido al traste. Y es que todo iba bien hasta que en la segunda prueba se presentó "mami", o sea, Isabel Preysler.

" A ella no le gustaba nada el vestido y ellas dicen, qué hacemos, le saca una foto que quieren algo parecido de Chanel. Si quiere un vestido de Chanel, por qué no va a París y lo encarga y lo paga, si la niña tiene un capricho..." expresaba burlona Carmen Lomana. Y es que dice que no puede ser tan irrespetuosa con los diseñadores.

"Creo que al que ha podido elegir es a Pedro del Hierro. Se habla también de Carolina Herrera, aunque yo si fuera ella, tendría cuidadito" explicaba.

Además, aseguraba que, ella que conoce a las diseñadoras, sabe de buena tinta que "es mucho lo que han tenido que aguantar y pasar, el respeto a unas diseñadores y una firma así debería de tenerlo" explicaba. Eso sí, esto le parece una maniobra de distracción y califica a Tamara y todo su equipo de "bufones del reino".

"Yo no he visto el modelo ni he visto el traje, pero sí sé cuál quería que le hicieran de Chanel, todo esto es un show y un absurdo" sentenciaba.

Una boda en menos de seis meses

Muchas veces la socialité ha venido a Fin de Semana para contarnos también qué es aquello que le enamoró de su marido Guillermo. Lo califica como amor a primera vista, tanto así, que se casaron en menos de seis meses desde que empezaron a salir. Aun así, ha tenido tiempo de contarnos que no fue, ni mucho menos, su primer amor.

