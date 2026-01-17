Carmen Lomana sentencia el caso de Julio Iglesias: "Me lo creo"

Como cada fin de semana, Carmen Lomana ha participado en su sección habitual en el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting. A raíz de la pregunta de una oyente sobre las recientes informaciones que rodean a Julio Iglesias, la colaboradora no ha dudado en ofrecer su contundente opinión sobre las acusaciones de presunto abuso a varias de sus empleadas del hogar en la República Dominicana.

Cristina, Amadeo y Carmen

Lomana ha sido tajante desde el primer momento: "Me parece atroz", y ha añadido que, respetando la presunción de inocencia, "yo me lo creo". La socialité basa su convicción en la imagen que el propio artista ha proyectado durante décadas. "Él ha alimentado esta leyenda de MachO Man, de que me acuesto con 3000 mujeres", ha comentado, cuestionando con ironía cuándo podría tener tiempo para otras actividades.

Un "derecho de pernada" moderno

Durante el debate, se han mencionado detalles escabrosos de las acusaciones, como la supuesta obligación de someter a las empleadas a revisiones ginecológicas, una práctica que Lomana ha diferenciado de las revisiones sanitarias habituales. La colaboradora lo ha calificado como un abuso de poder similar al "derecho de pernada de la edad media". "Si tiene necesidades, que no abuse de de estas chicas, que tienen pobreza, que tienen miedo [...] no es fácil enfrentarse al poderoso", ha sentenciado.

El polémico caso Vaitiare

En la tertulia también ha surgido el nombre de Vaitiare, una expareja del cantante que escribió un libro con graves acusaciones y que, según Lomana, recientemente se desdijo de todo de manera "absurda". Para la colaboradora, este cambio de versión se debe a una compensación económica: "cuánto le habrán pagado". Además, ha señalado que Iglesias ha contratado a un abogado "especializado en llegar a acuerdos económicos con las víctimas", sugiriendo que el caso podría no llegar a juicio.

El colaborador Diego González ha insistido en la necesidad de "dejar actuar a la justicia", pero Lomana ha replicado que, aunque se llegue a un acuerdo, "el daño ya se le ha hecho". El debate ha concluido con una reflexión sobre el impacto mediático de estas acusaciones, comparándolo con el caso de Plácido Domingo y cómo, aunque terminen en exoneración, "algo queda" en la percepción pública.