Fernando Martín imagina la surrealista versión española de la llegada a la Luna: "Oye macho, que esto no funciona"

El colaborador Fernando Martín, en su sección del programa Fin de Semana de la cadena COPE presentado por Cristina López Schlichting, ha ofrecido una divertida reflexión sobre cómo habría sido la llegada del ser humano a la Luna si la misión hubiese sido española. A raíz de la reciente misión Artemis II, Martín ha dibujado un escenario cargado de humor y clichés sobre el carácter español.

Comunicación al estilo Berlanga

Según el humorista, la comunicación con el centro de control terrestre sería muy diferente. Frente al mítico "Houston, tenemos un problema", la versión española sonaría más a una película de Berlanga: "Oye, macho, que esto no funciona". Como base de comunicaciones, en lugar de Houston, Martín sugiere localidades como Albacete, Pepino (Toledo) o, con especial énfasis, Guarromán.

El primer gesto en la Luna: la 'nabo espacial'

Los nombres de los astronautas también se adaptarían, cambiando los Jeremy Jensen o Victor Glover por un "Paco, Marcelino y Paqui Gómez". Fernando Martín asegura que lo primero que haría un astronauta español "al bajar de la nave a la Luna" sería sacar el dedo, ponerlo en la tierra lunar y "dibujar un pene". Un gesto que ha bautizado humorísticamente como la "particular nabo espacial".

Lejos del asombro americano, la reacción española sería de cierto desencanto. Martín describe una escena con los astronautas poniendo los "brazos así en jarra, como si estuviéramos esperando la grúa en el arcén", para sentenciar con un "qué va fiesta esto, ¿ah?". Y es que, como ha añadido, "los españoles, siempre que vamos por ahí, nos parece todo peor que en España", hasta el punto de afirmar que "la cara oculta de la luna que se ve desde España [...] es mucho más bonita que la cara oculta que se ve desde la luna".

El primer contacto extraterrestre

El contraste se acentúa en el hipotético primer contacto extraterrestre. Mientras el astronauta Víctor Glover lanzó un mensaje sobre el amor y la igualdad en la Tierra, un español sería mucho más directo. Según Martín, lo primero que diría "al primer extraterrestre que se hubiera encontrado" sería: "¿Cuándo has venido?", seguido inmediatamente de un "¿hasta cuándo te quedas? ¿Cuándo te vas?".

Finalmente, la icónica frase de la llegada a la Luna también tendría su versión española. Frente al histórico "un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad", la versión patria, según el colaborador, sería mucho más pragmática y castiza: "pues, la verdad es que esto ni mucho menos es como para tirar cohetes".