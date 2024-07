De cien a cero. Eso es lo que pasamos cuando llegan, por fin, nuestras ansiadas vacaciones y dejamos el trabajo atrás. Sería muy generoso por nuestra parte decir que desconectamos del todo, porque lo cierto es que acabamos echando un ojo al móvil, respondiendo a algún correo de urgencia y contestando a quien nos requiere.

De hecho, según un informe de una plataforma de búsqueda de empleo, el 65% de los españoles siguen respondiendo llamadas o correos fuera del horario laboral y 1 de cada 4 se conecta siempre que sea necesario en vacaciones. Eso deja la desconexión digital en algo completamente ilusorio. Solo el 15% de los españoles que se van de vacaciones consigue una desconexión completa.

Sin embargo, ese momento de desconexión y de parar después de toda una temporada de trabajo no es en absoluto fácil, porque pasamos de un exceso de actividad a una inactividad que puede tener un costo, y muy alto, para nuestra salud mental.

Por eso, antes de que experimentemos algún tipo de problema, hablamos en Fin de Semana con nuestra psiquiatra de cabecera, Marian Rojas, para que nos dé sus consejos.

El consejo de Marian Rojas para cogernos las vacaciones

La propia psiquiatra explicaba que no para todo el mundo es fácil desconectar en verano, ya que tendemos a pensar que la inactividad es una "pérdida de tiempo".

"El teletrabajo no ha ayudado porque te ha acostumbrado a llevarte el trabajo a la cama, al pueblo, etc. Nuestro cerebro se acostumbra a hábitos, aunque sea tóxico. Te levantas y te sientes culpable si no miras el correo, incluso piensas 'cómo voy a estar tanto tiempo perdiendo el tiempo'" comenzaba contando.

"Cuando gente con mucha responsabilidad se ve sin hacer nada se siente mal, los autónomos, por ejemplo. El cerebro es la clave, necesita desconectar, si no lo hacemos no pasamos al sistema nervioso parasimpático, el que ayuda a relajar y reparar nuestro sistema inmunitario” explicaba, contándonos que la conexión permanente hace que nuestro cuerpo pueda llegar a inflamarse.

Foto de Archivo Alamy





Por eso, aconseja tanto a sus pacientes como a los oyentes de Fin de Semana que, a la hora de cogerse vacaciones, han de ser varias semanas y no de forma salteada, porque "el cerebro no te ayuda a reparar" así.

"Nos cuesta mucho desconectar, nunca hay momento de descanso, cuando llega el verano tienes ganas de descansar y puede ser que tengas esa obsesión por el descanso y que todo salga bien y pasan cosas en verano también, la primera idea es que sepas que es necesario aprender a descansar, no todos saben de forma sana" explicaba la psiquiatra.

Por eso, nos ha recetado una pauta a todos y que da siempre en verano a sus pacientes. Ojo, porque es una práctica muy habitual que hacemos todos.

La práctica que debemos eliminar en la rutina de verano

Dice la psiquiatra que, cuando pensamos en vacaciones y en desconectar, tendemos a ir a la playa o de vacaciones y poner en práctica algunos hábitos que no deberíamos hacer, porque son malos para nuestra salud mental.

Uno de ellos, aunque parezca difícil de creer, es el de ver series para las que normalmente no tenemos tiempo durante la temporada, y consumirlas de forma rápida sin pensar. "Nada de ver series non-stop todo el verano, es una pauta para mis pacientes. Te atrofia corteza prefrontal que es la que te ayuda a pensar" decía.

Foto de Archivo Alamy





"Es una evasión, como método evasivo está muy bien, pero en verano tiene que ser un momento en que te acerques más a la naturaleza, engancharte a una novela, quedar con gente... Es necesario que tengas un objetivo de pensar, es bueno tumbarse al sol porque la vitamina D mejora el sistema inmune y depresión y baja la inflamación" expresaba Marian Rojas.

El consejo que nos da es, por tanto, contactar más con la naturaleza, pasear por la playa, y dejar "divagar" la mente. "Se ha visto que cuando no haces nada, hay un 20% del cerebro en funcionamiento, y cuando sí un 5%. Cuando dejas que tu mente divague, puedes ser más creativo, es donde se descubren cosas" explicaba.