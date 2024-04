Marian Rojas señala el pensamiento que puede llevarnos a enfermar físicamente: "Llevo años diciéndolo"

Marian Rojas Estapé es una de las psiquiatras de moda, no sólo en España, también fuera de las fronteras de nuestro país. Una súper ventas con millones de seguidores en Instagram que ha ganado gran fama en los últimos años con su peculiar forma de explicar la mente a través de ejemplos que todo el mundo entiende. Este viernes presenta en La Linterna con Expósito 'Recupera tu mente, reconquista tu vida', y está dividido en cuatro bloques: la dopamina, la corteza pre frontal que nos ayuda a gestionar los impulsos, las redes y las herramientas para gestionar todo lo anterior.

Precisamente sobre la primera clave, la dopamina, explica Rojas que es una hormona que le encanta “porque es importantísima, es la del placer”. “Las drogas hackearon este sistema de recompensa, porque yo con la dopamina genero hábitos, porque tiendo a repetir lo que me calma, lo que me excita y lo que gusta. Pero a veces está inducido porque te gusta el alcohol, la cocaína, el azúcar, apostar...”









Así, para evitar que la dopamina nos haga caer en adicciones indeseables, la psiquiatra señala como clave el que califica como el “sistema de recompensa”, el centro que modula estos hábitos y la liberación de dopamina. “Es como si estuviera en un sitio de mando donde estás gestionando lo bueno”. Así, explica que hay momentos clave en la vida como la adolescencia en el que este centro de recompensa “está a flor de piel”, por lo que “los hábitos son más importantes para no caer en las adicciones”.





Gestionar el cansancio con el ejemplo de la pila



También ha querido poner el foco Expósito en la soledad y cómo Rojas siempre explica en sus libros que se trata del gran problema del siglo XXI. “Cuando yo tenía 20 años iba a visitar a gente sola. Pero ahora esa soledad se ha instaurado en los jóvenes, y la soledad duele, es dolor social”. Incluso pone la psiquiatra como ejemplo que duele igual que te peguen una patada en la misma parte del cerebro que sentirte solo.

La colaboradora de Fin de Semana ha querido poner un ejemplo con el que explica a sus pacientes cómo una mala gestión del cansancio puede también afectar mentalmente.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





“A la gente en terapia le hago una pila en un folio y les digo que todo tenemos una pila cuando nos levantamos por la mañana. Si has dormido bien tienes un 90% de batería y, a lo largo del día va bajando hasta que te encuentras en un 20% y es cuando sale nuestra peor versión, estoy irritable, insensible, impaciente y necesito una vía de escape, el cerebro no quiere brócoli, sino TikTok o Instagram”, apunta. Así, la doctora aclara que, cuando llevas a tu cerebro constantemente a estrés esa batería baja más o menos rápido”.





El pensamiento que puede llevar a enfermar físicamente



Pero si hay algo que ha querido recalcar Marian Rojas en La Linterna son los riesgos de que la sociedad actual esté en constante alerta. “El cerebro no está diseñado para vivir en modo alerta constante, bioquímicamente hablando está diseñado para estar a veces en modo alerta”.









Y es que la mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria, algo que la psiquiatra insiste en que ha “repetido por tierra, mar y aire durante años”. “Mi cerebro no distingue que pienses constantemente que te van a echar a que tu jefe te eche de verdad”, explica como ejemplo. “Vivir en estado de alerta mantenido y que yo me hable de esa manera modifica mi sistema inmune y mi sistema nervioso y me enferma, tanto física como mentalmente. O me anestesio o vivo en modo alerta, y cualquiera de las dos nos lleva a disociarnos de nosotros mismos”.





La relación entre Expósito y la infancia de Marian Rojas



Otro momento curioso de la entrevista ha sido cuando Expósito explicaba que hace casi 40 años le encantaba jugar al fútbol hasta que le dieron 30 puntos en la cabeza y dejó de jugar. “En aquel equipo de los fines de semana, algunos íbamos con nuestros hijos y los soltábamos en los pinos para que jugaran y uno de ellos era el psiquiatra Enrique Rojas y, una de las niñas que llevaba, es ahora la doctora Marian Rojas, la psiquiatra de moda”. Una anécdota que sacaba una gran sonrisa a la invitada.









Por último, ambos han querido hablar de la conocida como la paz interior, algo que Rojas reconoce que le “fascina”. “Es el reposo mental, no la ausencia de pensamientos o precauciones, eso no existe. El reposo mental es un equilibrio entre lo que me preocupa y lo que disfruto, cómo gestiono lo que me ocurre en el día a día”.