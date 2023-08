La desconexión digital en vacaciones, clave para descansar: ¿Cómo evitar leer los mensajes del trabajo?

Seguro que alguna vez te ha pasado. Estás de vacaciones pero no has podido evitar contestar a alguna cuestión en el grupo de WhatsApp del trabajo, o vas de viaje y has caído en la tentación de abrir el correo para ver si hay alguna novedad en la oficina, aunque queden días o semanas para reincorporarte a tu puesto. Algo que puede parecer inofensivo, pero según los expertos, contestar a este tipo de notificaciones impiden la necesaria desconexión digital para mantener nuestro bienestar.

Según los expertos, 7 de cada 10 españoles experimentan estrés en el trabajo al menos una vez por semana. Por ello, desconectar es fundamental para nuestro equilibrio personal y profesional, y nos proporciona tanto energía como claridad mental. Dejar atrás el estrés laboral y poder dedicarnos a recargar pilas como corresponde en vacaciones pasa por limitar nuestro acceso a la tecnología, en particular, la que utilizamos exclusivamente para trabajar.

Aún así, el 62% de los trabajadores españoles responde llamadas, mensajes o correos electrónicos durante su periodo de descanso y un 72% no alcanza la desconexión digital fuera del horario laboral, según un informe de una conocida plataforma de empleo. Estamos tan habituados y tan atrapados por la tecnología, las redes sociales y los medios digitales que cuesta mucho no abrir una notificación de WhatsApp o un correo electrónico aunque sea del trabajo.

Además, cabe recordar que la desconexión digital es un derecho avalado por una directiva de la Unión Europea desde 2003 y reconocido en España por la ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales de 2018, cuyo objetivo es garantizar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones. Pero, por supuesto, para que esta ley sea efectiva, además de que la empresa respete el descanso, también tenemos que poner algo de nuestra parte.

Por eso, las vacaciones de verano son la oportunidad perfecta para desconectar. Para hacerlo adecuadamente podemos tener en cuenta la recomendación de la psicóloga Paula Ballina. “Crearnos una rutina en la cual tengamos esos momentos de ocio y esos momentos personales en los que podamos disfrutar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, desconectar del móvil y disfrutar de lo que estamos haciendo en ese momento”. La psicóloga también aconseja aprovechar para poder hacer esas cosas que más nos gusten y que quizás no tenemos tanto tiempo para hacer durante el resto del año.

Desactivar por un tiempo las notificaciones de algunas apps en nuestro móvil o silenciar los grupos de chat del trabajo puede ayudarnos a conseguir la desconexión que tanto nos merecemos en vacaciones.

El tiempo de descanso también es importante. No descansar como es debido en verano aumenta también los síntomas de estrés, como es el aumento de la presión arterial, aumento de peso o problemas de sueño.