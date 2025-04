Dani Senabre explica cómo se ha vivido en Barcelona la guerra entre el Real Madrid y los árbitros: "Destrozarse su propia imagen..."

La previa de la final de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona se puso 'muy calentita', debido a lo sucedido en la tarde del viernes entre el Real Madrid, De Burgos Bengoetxea y González Fuertes. En la rueda de prensa previa de los colegiados que arbitrarán el partido, De Burgos se echó a llorar tras asegurar que su hijo sufría en el colegio por la figura de su padre.

Además, González Fuertes pidió unas "medidas más serias" contra los vídeos emitidos por el Real Madrid TV, en los que detallan los errores arbitrales que afectan al club por parte de los colegiados que van a dirigir sus partidos.

RMTV Fragmento del vídeo de RMTV a De Burgos Bengoetxea.

Lo ocurrido encendió al club blanco, que vio en sus palabras una clara "animadversión" y una falta de preparación para dirigir el decisivo encuentro que dictará el campeón de la Copa del Rey 2025. Es más, el Real Madrid exigió formalmente que ambos colegiados fueran apartados del Clásico y solicitó la apertura de un expediente disciplinario. Aunque, la respuesta de la RFEF fue tajante: No se atendería la petición.

Como protesta, la entidad blanca canceló su presencia en todos los actos institucionales previos al partido: no asistió a la cena oficial, ni al entrenamiento en La Cartuja, ni a la rueda de prensa de su técnico y capitán.

la reflexión de dani senabre

El colaborador de El Partidazo de COPE, se ha posicionado tras la polémica ocurrida entre el Real Madrid y la RFEF, en la previa a la final de Copa del Rey.

"En Barcelona se ha vivido con una mezcla de primero escandalizados, alucinados, indignación, y luego ha ido evolucionando la cosa en… bueno, espérate que a lo mejor voy a la cocina y en el microondas pongo unas palomitas porque estoy viendo al Madrid destrozarse su propia imagen el solo. Hay una regla no escrita de la estrategia de la comunicación que si tu rival está haciendo el ridículo no digas nada, ¿no? No lo pares", comenzaba diciendo Senabre.

"Si tú hay una final y el equipo rival que se enfrenta a ti está deslizando, aunque luego en un comunicado lo desmienta, pero está deslizando que a lo mejor no se presenta, es que ya has ganado, es que es que estratégicamente, comunicativamente, de las horas previas las estás ganando y luego déjame decir una cosa, a mí del presidente de la Federación, aparte de lo que ya ha dicho Miguel, que no es solo que haya hecho ver que no os había nada, sino que yo creo que ha trivializado con eso", añadía el colaborador de El Partidazo de COPE.

Tiempo de Juego Real Madrid y Barcelona

Además, también quiso hacer hincapié en las declaraciones de De Burgos Bengoetxea "Cuando dice, sí, creo que ha dicho algo de su hijo, ¿no? El árbitro, o sea, para mí está banalizando algo que me parece bastante grave, que es que un árbitro se abra en canal, se ponga a llorar y te cuente lo que está viviendo su hijo en el colegio y el presidente de la Federación dice, ah, ha dicho algo de su hijo, no sé qué, no, sí, bueno, me parece increíble, pero es que además de eso, a ti te ha dicho dos veces, Juanma, que los árbitros han equivocado y que se lo podían haber ahorrado, pero no ha habido ni una sola palabra sobre el Real Madrid".

"Tú le has preguntado, para mí la noticia del día de hoy es que el Real Madrid ha dado plantón a Flick, ha dado plantón a los medios de comunicación, ha dado plantón a los aficionados, o sea… A la Federación. A todo el mundo y tú le has preguntado al presidente de la Federación y de la misma forma que te ha dicho que los árbitros se lo podían haber ahorrado, el Madrid no, del Madrid he dicho, bueno, es la interpretación que tienen, hay que respetarla y tal. Se lo podían haber ahorrado sin saber lo que habían dicho", aseguró Senabre.

EFE De Burgos Bengoetxea rompe a llorar en plena rueda de prensa previa a la final de Copa.

"Claro, me parece surrealista, cada uno pone el foco donde quiera ponerlo, pero para mí el foco de hoy es que el Madrid ha dejado plantado a todo el mundo. ¿Qué culpa tiene Flick, qué culpa tiene Modric, Ancelotti, qué ganas tú? O sea, en una final, que es un Clásico", indicó el colaborador de Tiempo de Juego. A lo que Juanma Castaño respondió: Ha sido un poco lo del Balón de Oro. Pero la imagen de Lunin, la imagen de Lunin en el autobús, y luego, oye, mira, baja que no, que al final no vamos, es la imagen del avión del balón de oro", aseguró el director de El Partidazo de COPE.

"Pero este es el relato. El aficionado al Madrid, perdón, el Balón de Oro, yo no digo que le sea igual, pero no viaja, no va a haber nada. ¿Tú crees que en una final el aficionado al Madrid no se merece y el periodista y los lectores, aunque no seas del Madrid, igual, el oyente de radio, no se merece que Ancelotti diga cómo va a jugar mañana, como el partido que Modric... No, no, no, todo eso, nos lo pasamos por el forro, y aquí nadie dice nada, aquí todo el mundo pone el foco en que un árbitro ha hablado en un día que no me iba bien, no hay que hablar", acababa añadiendo Dani Senabre.

canales de whatsapp