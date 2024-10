Marian Rojas desvela lo que haces mal con tu salud mental que te provoca inflamación y enfermedad: así puedes remediarlo

Salud mental, un concepto que, afortunadamente, cada vez toma más importancia en la sociedad. Ahora todos tenemos mucha más consideración con las emociones de las personas que nos rodean, tratamos de amortiguar el dolor que puedan sentir, y nos consideramos mucho más empáticos.

Por supuesto, eso no significa que muchas veces no cometamos errores, pero tenemos mucho más en cuenta las emociones del resto. Sin embargo, aunque esto es algo bastante positivo, no ocurre lo mismo con nosotros mismos.

Y es que, normalmente, usamos unas formas con nosotros que jamás usaríamos con el resto. Nos hablamos fatal, nos tratamos con muy poco cariño y utilizamos una voz interior con nosotros que parece tener vida propia.

Es, tal cual se conoce, nuestra “voz interior”, que, a menudo, es negativa y tiende a reprocharnos los errores que cometemos y los comportamientos que tenemos. Y de esa voz, precisamente, hablamos con Marian Rojas, psiquiatra de cabecera de 'Fin de Semana' que, nuevamente, nos sienta en su diván.

Ella explicaba que sí, coloquialmente se llama “voz interior”, pero en psiquiatría se llama “red neuronal por defecto”. Y es que el cerebro “tiene dos redes principales a la hora de procesar la información, se activa cuando no hacemos nada en concreto y estamos divagando. Funciona de forma alterna, si una se activa, la otra se desactiva” explicaba.

Lo que hacemos mal con nosotros que afecta a nuestra salud mental

Como Marian Rojas decía, la voz interior que todos nosotros tenemos puede hablarnos en un diálogo, como en una conversación con nosotros, o en monólogo.

Y aunque eso lo tenemos interiorizado y normalizado, no solemos ser conscientes de que esta voz interior con la que nos hablamos a nosotros mismos tiene “un impacto brutal en nuestra vida”.

A menudo podemos achacarnos a nosotros mismos cientos de equivocaciones que no son tan graves, y nos referimos a nosotros como “mal trabajador”, “mal padre” y, en definitiva, nos reprochamos de todo. Esto no hace otra cosa que mantenernos en un estado de alerta que afecta, y gravemente, a nuestra salud mental.

“Cuando vivimos de forma alerta, estresados, cansados, se activa de forma muy fuerte esta voz y se convierte en nuestra enemiga” decía Marian Rojas.

Como ella misma contaba, el hecho de hablarnos mal perjudica gravemente nuestra salud mental, pero no solo eso, sino que nos hace enfermar y estar inflamados de forma constante. “Si te hablas mal, sientes que lo hacen los demás, que son una amenaza, vives en modo alerta. Si te hablas mal, te duele todo, estás inflamado, hay que identificar de dónde viene la voz interior “ aconsejaba.

Y eso le pasaba a una de sus pacientes, a la que su madre siempre había repetido que “a la gente guapa, le quieren más”. Por eso, ahora que ella, a causa de una enfermedad se veía fea, se sentía hundida.

“Cuando un bebé nace es como si su cerebro tuviera un chip y grabara, cómo se hablan mis padres, cómo me hablan y cómo hablan de mí. Llega un momento que eso se convierte en nuestra voz interior, te repites la frase que te decía tu madre” expresaba.

¿Cómo podemos acallar esa voz interior?

Como decía Marian Rojas, la voz interior no tiene por qué ser siempre negativa, porque a menudo sirve de inspiración para crear arte y conocernos más a nosotros mismos.

“Es importante que esté alineada y funcione bien, procesa el pasado, conecta con las emociones del presente, busca el significado de cosas que nos suceden. Una de las cosas es que, si me trato bien, soluciono cosas y genera identidad propia, nos habla sobre nosotros mismos” decía.

Por eso, el ejercicio que propone para acallar nuestra voz negativa, es identificar de qué nos habla exactamente y qué propósito tiene. Y, sobre todo, desgranar qué nos dice y cuándo lo hace, porque el momento es clave.

“Si estás de vacaciones feliz, no te tratas de la misma manera que si llegas tarde al trabajo un día, has discutido. Son momentos claves, no te tratas igual en momento de quietud y armonía a otro con estrés. El tema es, cuando estoy mal, qué me digo, ahí es importante el contenido” sentenciaba.