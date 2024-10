Las bonitas consecuencias de la entrevista de Alberto Herrera a Álvaro Morata para la salud mental de los futbolistas: “Positivo”

Nada de abucheos ni de silbidos, solo aplausos y coros con su nombre. Es lo que recibió en el partido contra Serbia Álvaro Morata, a pesar de que tuvo dos ocasiones de meter gol, por parte del público.

Y es que, desgraciadamente, el futbolista estaba acostumbrado a recibir un trato desagradable por parte de la afición cuando fallaba cualquier ocasión. Y no solo en el terreno de juego, sino en la propia calle, cuando estaba con su mujer o disfrutando con sus hijos.

Al menos así se lo confesaba el propio futbolista a Alberto Herrera, en una entrevista en COPE. Eso le llevó, como él mismo contaba, a un estado de depresión y ansiedad que le generó, durante mucho tiempo, la idea de no poder jugar nunca más.

“Pido ayuda en el momento en el que me doy cuenta de que se me iba de las manos. Despertarte, ir en el coche camino a entrenar y saber que estás mal. Si estoy en cualquier sitio me gusta hablar, bromear y me acuerdo que iba al vestuario y me quedaba callado en mi sitio y cuando me tenía que poner la ropa me tenía que ir a casa, encerrarme en mi habitación y pelear todo el rato con mi cabeza" confesaba.

Esas confesiones fueron como un mazazo para todos los aficionados que, durante mucho tiempo, se metían con el futbolista sin esperar que su salud mental pendiese de un hilo.

Afortunadamente, es algo que parece haber pasado gracias a esta entrevista en COPE en la que Morata se abrió en canal y confesó, por primera vez, sus vulnerabilidades.

Las bonitas consecuencias para la salud de los futbolistas

El público de Córdoba se volcó con el futbolista, y eso significó un antes y un después en las reacciones que los fans suelen tener en un campo de fútbol. Y eso, como apuntaba Juanma Castaño, es, en parte, gracias a la entrevista de Morata con Alberto Herrera.

“Hay una relación directa entre la reacción de la gente y la entrevista con Herrera, valoran mucho más cuando alguien muestra sus problemas que cuando te muestras invencible. Fueron muy comprensivos con él, es muy positivo la reacción que han tenido después de la entrevista” explicaba en 'La Tarde'.

EFE

Y eso, como apuntaba el propio Alberto Herrera, ha repercutido en sus compañeros de profesión y les ha ayudado a tener una mejor salud mental. “Su mujer, amigos íntimos, algunos compañeros lo sabían, yo sabía que había pasado por una mala racha, pero no hasta el punto de cómo se abrió”.

“Verse representado en un jugador es complicado y esa ventana que abrió hizo que mucha gente se sintiera identificada” apuntaba Herrera.

Ayudando a preservar la salud mental

Decía Alberto Herrera que él continúa en contacto con Álvaro Morata y, desde la entrevista, se ha mostrado muy feliz y comprendido. “Además de ser muy valiente, habló con la temperatura correcta. No fue cálido ni se pasó de frío, mucha gente se vio reflejada en algunas de las situaciones que le han tocado vivir” decía.

Así pues, Juanma Castaño también expresaba que esto les ha hecho más bien que mal a los futbolistas, ya que mostrarse vulnerables hace que la gente empatice con ellos y contribuyan a que “no se encuentren mal por una tontería”.

Morata con Alberto Herrera

Y contaba una anécdota más de lo más reveladora: “el tercer gol de la noche lo marca Baena y ayer dice Morata después “me alegro mucho de que haya marcado él porque es un chico que lo ha pasado mal”, a mí se me ha encendido una luz roja”.