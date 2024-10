Una canaria diagnosticada con el Síndrome del 'burnout': “Estaba irritable, estresada y desgastada”.

Si no te encuentras en un ambiente de trabajo que sea positivo, comunicativo, en el que te encuentra a gusto, puede que a la larga eso te pase factura. Es lo que le ha pasado a Fany Barreto, una joven grancanaria que fue diagnosticada por el Síndrome de 'Burnout', el del trabajador quemado y le reconocieron el derecho de tener una incapacidad permanente en grado total para la profesión que desempeñaba.

En Herrera en COPE Canarias hemos conocido su caso. En el 2014, cuando ella trabajaba como matrona en un hospital de la isla ocurrió un conflicto laboral entre varios compañeros. Eso, unido a una exposición de muchos años a la actividad laboral empezó a sufrir síntomas: estrés depresión, ansiedad.... “Llegó un momento en el que me dije que ya basta y tomé cartas en el asunto”.

Te preguntarás en qué momento se da cuneta de que tiene ese Síndrome. Fany cuenta que “de un día para otro sabía que no podría seguir con ese sentimiento de tristeza, irritación ansiedad y depresión Me di cuenta sola,porque llegó un momento que estaba agotadísima. O sea, yo era una persona bastante activa, bastante reivindicativa, era jovencita y tenía mucha fuerza, pero un dñia dejé de ser todo eso”.

LLEGÓ UN MOMENTO EN EL QUE NO PODÍA TRABAJAR

Fany recalca que tras varios años de experiencia como matrona se dio cuenta de que ese lugar no era para ella. “Había un conflicto laboral importante y me dediqué a luchar y a defender lo que yo pensaba que era lo justo”.

Señala que debido a “ese desgaste mantenido en el tiempo con una exposición a un ambiente tóxico, a altas cargas de trabajo, me fue desgastando hasta tal punto que terminé en una cama. Estaba muy irritable, ya no me reía, no tenía relaciones sociales, entonces empecé a ver que algo me ocurrí. Me hice un análisis y empecé a buscar por internet y encontré que cumplía con todos los síntomas del síndrome del trabajador quemado”

Tras informarse ella sabía que tenía que empezar a dar pasos para su recuperación y decidió empezar a hablar con un psicólogo. “Mi caso ya era tarde, porque la lucha me desgastó totalmente y decidí que tenía que abandonar la profesión si quería realmente otra vez recuperar mi vida y empezar a sentirme con salud, porque la había perdido”.

“Como me diagnosticaron ese síndrome, tuve que alejarme de mi trabajo, porque era lo que me estaba generando esa ansiedad. Me dieron al incapacidad total para ser matrona y metuve que reinventar: decidí con 39 años ponerme a estudiar porque quería seguir trabajando y poco a poco volví a recuperar la confianza en mi”, añade.

Cree que este tipo de patología con los años “se va a ir agravando entre la población trabajadora, ya que es un gran problema que debe abordarse, ya que puede ser una de las causas del absentismo, por la carga de trabajo, el ambiente tóxico”.

Aboga porque se hable mucho más y porque se busquen herramientas en los trabajaos para cuidar más al trabajador. Fany Barreto cree que la prevención es importantísima para poder actuar con un margen suficiente y no 'quemar a los trabajadores', para que vuelvan de una baja por ansiedad con más fuerza, ganas y entusiasmo.

¿Qué es el síndrome de Burnout?

Este síndrome se caracteriza por una sensación de agotamiento físico y emocional, despersonalización y una disminución del rendimiento en el trabajo. Es un trastorno psicológico que se produce como resultado de un estrés laboral crónico. Se caracteriza por una sensación de agotamiento físico y emocional, despersonalización y una disminución del rendimiento en el trabajo.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Burnout?

Los síntomas del síndrome de Burnout pueden variar de una persona a otra, pero algunos de los más comunes son:

Fatiga constante

Dificultad para concentrarse

Irritabilidad y cambios de humor

Ansiedad y depresión

Despersonalización

Sentimiento de falta de realización en el trabajo

Disminución de la productividad en el trabajo

Dificultad para dormir

Para lidiar con esta patología hay que someterlo a tratamiento aunque dependerá de la gravedad de los síntomas y de la situación laboral de la persona afectada. En general, el tratamiento suele incluir la terapia cognitivo-conductual, el apoyo emocional y el cambio en la situación laboral.