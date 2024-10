Juanma Castaño, asombrado por las consecuencias de la entrevista a Morata en COPE: "Corazón abierto"

Parece que algo ha cambiado, de forma tangible, tras la entrevista que Álvaro Morata le concedía a Alberto Herrera, en 'Herrera en COPE', hace unos días, y en la que hablaba de la depresión que tuvo que superar y que, entre otras cosas, le llevó a cambiar Madrid por Milán, donde reside actualmente.

"Cuando tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico, da igual el trabajo que tú hagas, da igual la situación que tengas en la vida que tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días, todas las noches y al final para mí era lo mejor irme de España, porque llegó un momento que no lo podía soportar. Lo pasé muy mal. Yo pensaba que no iba a poder volverme a poner las botas", reflexionó hace apenas una semana.

Álvaro Morata, en Herrera en COPE

"Tres meses antes de la Eurocopa, la cosa más remota que me pasaba por la cabeza era ponerme la camiseta y ser capitán… estaba pensando en saber si podía volver a jugar un partido. No sé qué me pasaba. Es muy delicado y en ese momento te das cuenta de que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias", confesó.

Y describió de esta manera el momento en que reconoció que había tocado fondo: "Pido ayuda en el momento en el que me doy cuenta de que se me iba de las manos. Despertarte, ir en el coche camino a entrenar y saber que estás mal. Si estoy en cualquier sitio me gusta hablar, bromear y me acuerdo que iba al vestuario y me quedaba callado en mi sitio y cuando me tenía que poner la ropa me tenía que ir a casa, encerrarme en mi habitación y pelear todo el rato con mi cabeza".

LAS DOS CONCLUSIONES DE JUANMA CASTAÑO

Quizás, tras esa confesión, Morata ha encontrado la comprensión del público español que le ha devuelto en forma de cariño tanto en el partido del pasado sábado de España frente a Dinamarca, y más especialmente, de este martes frente a Serbia, en una ciudad tan especial para el futbolista como es Córdoba.

EFE El delantero de la selección española Álvaro Morata celebra su gol, segundo del equipo

Después de todo esto, a Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, "a mí me quedan dos reflexiones".

La primera reflexión del comunicador asturiano tiene que ver con la empatía que genera hablar con la sinceridad que lo hizo Morata en COPE sobre los puntos débiles de uno: "A la gente, si le explicas el problema que tienes, si le hablas con el corazón abierto y le cuentas tus miedos, tus dificultades, generalmente lo aprecia más que si te muestras como el gran campeón del mundo, el más guapo, el más rico y el más soberbio".

La segunda reflexión tiene que ver con un mal del periodismo deportivo de nuestros días, sobre todo en cuanto al mundo del fútbol se refiere, y tiene que ver con lo poco que, por lo general, los futbolistas quieren exponerse ante una entrevista en la radio: "Y qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen", celebraba Castaño.

Por eso Castaño alaba la valentía del delantero de la selección española de hacer públicas estas cuestiones y cree que, de no haber ocurrido, "estaríamos todavía en el bucle y en el 'meme' de que Morata había fallado una ocasión en la primera parte y después un penalti. Hoy la reacción ha sido justo al revés, la de apoyar a una persona que juega en nuestro equipo y que merece el apoyo cuando las cosas vienen mal dadas".

EFE El delantero de la selección española Álvaro Morata intenta un remate ante Nikola Milenkovic, de Serbia

Concluyó recociendo la actitud de Morata y también "'chapó' por la gente, por haber recibido así el mensaje de Morata y haber encajado de esta forma el testimonio de nuestro capitán", concluyó