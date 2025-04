El informe pericial solicitado por las Peñas del Atlético confirma que el vídeo de la UEFA del penalti de Julián Álvarez fue editado

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha vuelto a mostrar su enfado por lo ocurrido con el polémico penalti de Julián Álvarez hace unas semanas en el duelo de octavos de final ante el Real Madrid.

COMUNICADO ÍNTEGRO

"En relación con el atropello sufrido a manos de la UEFA con ocasión del partido de octavos de final de la Champions League disputado el pasado 12 de marzo, en el que se anuló un gol legal de Julián Álvarez que derivó en la injusta eliminación del equipo, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, mediante la presente comunicación, quiere informar de lo siguiente:

- En cumplimiento del compromiso adquirido con nuestras peñas, peñistas y aficionados atléticos en general, se solicitó un informe forense a una reputada empresa de peritaciones judiciales del vídeo hecho público por la UEFA y con el que la misma pretendía darle gitimidad y validez a la anulación del gol.

El mencionado informe, que se puede ver íntegro en nuestra páginaweb (www.unionatm.es), evidencia que el vídeo en cuestión ha sido editado, lo que nos lleva a una duda más que razonable acerca de las intenciones de aquellos que puedan resultar responsables de tal manipulación.

-Por otra parte, no podemos dejar de señalar la cínica actitud de la UEFA al retorcer a su antojo los hechos, intentando confundir a los aficionados al asegurar que el jugador tocó el balón dos veces (aportando el vídeo editado como prueba), bajo el argumento falazde que ello permitía la anulación del gol. La realidad, que han intentado soslayar, es que el balón nunca se desplazó claramente,como taxativamente exige la norma.

- Por todo lo anterior, exigimos a la UEFA que dé explicaciones públicas de lo que aquí denunciamos, facilitando el vídeo y audio originales yexponiendo de manera transparente cuáles fueron los motivos paraeditar dicho vídeo, publicado casi un día después de la injustificableanulación del gol.

- En caso contrario, no quedará más remedio que asumir mala fe por parte de la UEFA (y no únicamente un clamoroso error por parte del árbitro y los responsables de la sala VOR), y, por ende, que la competición ha sido adulterada, toda vez que tampoco se ha tratado de resarcir el daño causado mediante la repetición de la tanda de penaltis.

De no ser atendidas nuestras demandas, la Unión seguirá adelante hasta lograr que se esclarezca la verdad de lo acontecido, para lo que no dudaremos en acudir a la justicia ordinaria en amparo denuestras legítimas reivindicaciones".

EXPLICACIONES DE LA UEFA

A través de un vídeo, la UEFA quiso poner fin a esta polémica y demostró que Julián Álvarez tocó el balón dos veces. Vídeo, que como vemos, no ha contentado a Unión Internacional de Peñas del Atlético.

enrique cerezo

Tras el partido ante el Real Madrid, el Atlético recibió al Barcelona en un encuentro de LaLiga. Antes de entrar a la comida de directivas, el presidente Enrique Cerezo fue muy claro con la postura rojiblanca.

"Tengo las imágenes que ha mandado la UEFA, viendo y diciendo que toca el balón, no toca el balón. Y tengo imágenes que es que ni le roza", confesó el dirigente colchonero en una declaración en la que descartó impugnar el choque: "Vosotros sabéis cómo funciona la UEFA, vosotros sabéis cómo funcionan las instituciones deportivas. El resultado, cuando acaba el partido y se acaba el partido, es el que es y no lo mueve nadie, porque no lo ha movido nadie nunca".

