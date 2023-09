Marian Rojas advierte de la peligrosa consecuencia que tiene no tratar un trauma a tiempo: "Me ha pasado"

Seguro que, a medida que vas creciendo, te das cuenta que hay muchas cosas que te bloquean y que, en parte, no te dejan disfrutar del presente. Si profundizas en ellas lo mismo hasta te das cuenta que tienen que ver con traumas del pasado, con cosas que te han dicho de pequeño, de cosas que te hicieron y heridas que siguen sin abrir.

Muchas veces, de hecho, los conocemos como traumas de la infancia, que no nos permiten avanzar y que, en determinados momentos, nos hacen estar alerta y se activan. De ello hablamos con Marian Rojas, nuestra psiquiatra de cabecera, que explicaba, para empezar, qué podemos considerar un trauma.

"Cuando hablamos de trauma es una respuesta a algo que nos sucede y la persona lo encuentra muy estresante, algo que está en nuestra vida y que en un momento nuestro cerebro activa su modo alerta y eso tiene un impacto muy fuerte en el cerebro y las emociones, pueden suceder en diferentes momentos de la vida" explicaba en Fin de Semana.

Y aunque podemos ir acumulando traumas a lo largo de la vida, lo cierto es que los de la infancia marcan especialmente. "Hay momentos de mucha vulnerabilidad que pueden ser abandono, abuso, bullying, observar escenas de violencia extrema" explicaba Marian Rojas.

"Vi un caso de un joven que toda su vida vio cómo su padre pegaba a su padre y su hermana y tiene flashbacks, y luego hay momentos estresantes que activan situaciones que pueden generar respuestas, subir a un avión, estar en un lugar cerrado...Es trauma de diferente índole que activa tu modo alerta" aseguraba.

¿Se pueden sanar los traumas? La respuesta de Marian Rojas

Seguro que, si profundizáramos algo más en nuestras emociones, nos daríamos cuenta de que tenemos muchos traumas que no nos dejan avanzar ni estar bien. Y esos pequeños traumas activan, como explicaba Marian Rojas, un modo alerta en nuestro cerebro que controla nuestras emociones.

Y es que "a lo largo de la vida todos tenemos escenas y momentos que han sido mejores y peores. Conozco padres que se han equivocado sin querer y que lo hacían de la mejor manera, y luego está toda la variabilidad de la vida. Me planteaban el caso de una chica que iba en coche y su amiga se mató y la otra vio la escena y es traumático" expresaba.

"Nuestro cerebro y organismo, hay como una destrucción de la propia identidad, cómo me veo a mí misma y tengo escenas de ese momento. Hay gente que bloquea el trauma y es incapaz de disfrutar del presente y vive con miedo, si no olvidamos ese trauma. Muchas veces me ha pasado en consulta" explicaba en Fin de Semana.

Pero, ¿se puede tratar un trauma? ¿Qué hacemos con aquellos que tenemos y que nos impiden disfrutar de la vida? Pues Marian Rojas lo tiene claro: hay que hacer terapia y tratarlo. Y es que, con esa terapia, conseguiremos sanar y vivir con aquello que nos ha hecho daño. "Bien tratado en terapia, gente que puede sanar, ayudar en el trauma, acompañar en él y sanar" sentenciaba.