Helena Condis y su Consultorio: "Me encanta que la primera pregunta sea de amor..."

"A ver, que no queremos decepcionar a los oyentes", así anunciaba Paco González la llegada de una nueva sección en Tiempo de Juego: 'El Consultorio de Helena Condis'.

En este Consultorio, nuestra compañera respondió todo tipo de preguntas, recordando al mítico Consultorio de Elena Francís: "Ese consultorio, históricamente, no se identificaban las cartas, porque entonces eran cartas, con nombres. Era Capricornio de Madrid pregunta qué puede hacer si no sé qué no sé cuánto. Pero bueno, no sé cómo se han identificado".

Hola Helena, ¿qué tal? Soy Javi de Cáceres. Quería hacerte una consulta puesto que voy a una cita tras un año de... desde que me separe de mi pareja y nada, voy tarde, voy nervioso y no sé, ¿algún consejo para no cagarla en la primera cita? Muchas gracias, chicos. Un saludo y enhorabuena por el programa.

"Me encanta que la primera consulta sea de amor. Mira, ve tranquilo, sé tú mismo, sé natural, porque si intentas ser una persona que no eres, al cabo de dos citas se va a dar cuenta. Así que mejor que, de verdad, te muestres tal y como eres y si no le gustas ya encontrarás a otra"

Le estoy dando duro, Helena, al gimnasio, pero me está costando quitarme esa grasilla abdominal para la puesta a punto del verano. ¿Algún truquito que me puedas dar?

"Es que la grasilla abdominal es duro, es complicado de quitar. A mí lo que siempre me han dicho es que evites comer pan y alimentos que provocan esa grasilla y luego pues matarte a hacer abdominales y beber mucha agua, que va bien para drenar, pero sobre todo mucho ánimo. Y oye, tampoco pasa nada, ¿eh? Si tienes un poco de grasilla, tampoco pasa nada. Si es que al final donde hay chicha y alegría, seguro que tendrás otras cosas"

Espera un oyente que puedas quizá aconsejarles desde la experiencia. Para el consultorio de Condis, Elena, ¿cómo le digo a mi pareja, pero con cariño, que cocina fatal?

"Eso es complicado, eso es complicado. Quizás le puede regalar para su cumpleaños un curso de cocina o intentar cocinar juntos, o no sé, hacer un esfuerzo de decirle que cocine algo sencillito. No, no, no, no quiero nada. Con una tortilla a la francesa ya va bien. No hace falta que te metas en la cocina a montar, pues, cocidos o cosas complicadas. Que sea cariñoso y que, bueno, yo lo que haría es regalarle un curso de cocina para que vea qye tiene mucho margen de mejora"

Para el consultorio de Elena Condis, se me ha estropeado el frigorífico, no me enfría, pero sí funciona, sin embargo, el congelador. ¿Qué puedo hacer, Elena?

"Yo, para esto de neveras y congeladores, soy un horror. Pero no sé, espero que no tenga muchas cosas en la nevera y lo que puedo hacer es invitar a todos sus amigos y todo lo que tenía en la nevera para que no se les estropee, pues, montar una cena brutal, poner Tiempo de Juego y ver el Real Valladolid-Barça"

Y tiene un oyente una duda y quiere consultarlo. ¿Qué opina Elena Condis de que esté merendando ahora mismo media pizza que me sobró de la cena de ayer? ¿Soy acaso el reflejo de una generación fallida? Gracias, Elena.

"Bueno, yo es que soy igual. Yo podría merendar sushi, pizza y hacer mezclas que nadie se imagina. Así que haces muy bien y, aparte, sobre todo, una cosa que me gusta, que si ayer te sobró cena, en lugar de tirarla a la basura, la estás reaprovechando y hoy, para merendar, está muy bien también una pizza, que te da la energía. Y, sobre todo, pizza, Coca-Cola y Tiempo de Juego".