Paco González analiza la situación del Real Madrid y Ancelotti: "Es surrealista pensar..."

Carlo Ancelotti podría estar ante sus últimos partidos a los mandos del Real Madrid, después de una temporada en blanco, algo poco habitual en la entidad blanca. Tan solo, la Copa Intercontinental, y la Supercopa de Europa, que ganó a principio de temporada ante el Atalanta, en el debut de Kilian Mbappé con la camiseta del Real Madrid.

Aunque, el conjunto blanco tiene la posibilidad todavía de alzarse con el campeonato liguero, no dependen de ellos mismos. Los de Ancelotti, que son segundos, están a cuatro puntos del Barcelona a falta de 5 partidos y con un Clásico de por medio, que podría servir para recortar distancias al líder del campeonato. Dicho partido se disputará el próximo domingo 11 de mayo a las 16:15 en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Por ello, debido a la situación del equipo madrileño, la despedida de Carlo Ancelotti está cada vez más cerca. El técnico italiano podría decir adiós en el último partido liguero, el 25 de mayo ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Una despedida que debería estar a la altura de una leyenda, como fue la de Toni Kroos la temporada pasada.

El director de Tiempo de Juego analiza la situación de Ancelotti en el Real Madrid y explica porque ve tan difícil que el conjunto blanco compita por LaLiga.

"Empiezo por el Real Madrid porque acaba de terminar, bueno, hace un ratito la rueda de prensa de Ancelotti, repito que con un aire de despedida de no querer decir que se va, pero, bueno, además ha dicho, hasta el día 25 no hablo de mi futuro. Empezó muy serio, diciéndolo, porque veía venir que iba a haber avalancha de preguntas sobre eso. Pero luego, ya, con algún compañero se ha relajado, alguno que le ha recordado, ya, vamos seis años aquí contigo, te estamos viendo hoy muy serio, entonces ya se ha relajado un poquito y ya con Miguelito se ha relajado casi del todo", indicaba Paco González.

Por ello, le preguntaba a Miguelito si: "¿Se va a hacer larga la despedida, porque son cinco partidos, cinco previas y cinco post, es decir, diez ruedas de prensa preguntando al pobre por lo mismo no?" A lo que Miguel Ángel Díaz respondía: "Sí, lo que pasa es que, claro, después de lo sucedido el fin de semana, su viaje a Londres, todo el asunto de la negociación con la Confederación brasileña, si se ha roto o no, pues hoy yo creo que era obligado intentar obtener algún botín"

"Lo que hemos conseguido, yo creo que es bastante, porque en esa primera respuesta, en la que he intentado un poco acotar y decirte, aquí no me vais a sacar, de mi futuro hablaré el 25 de mayo, pues el 25 de mayo acaba LaLiga y eso yo creo que quiere decir ya que no voy a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes", añadía Miguelito.

Y, el director de Tiempo de Juego analizaba si el Real Madrid es capaz de ganar el campeonato liguero: "Está bien, sí se mantiene la lucha por el título, pero es que es surrealista cómo va a pelear en Madrid por LaLiga, es decir, está a 4 puntos, quedan 15 en juego, claro que puede pelear, pero en este ambiente de despedida es que es surrealista pensar que el Madrid va a pelear LaLiga, así es, más o menos entre las lesiones, los que ya se operan, los que piensan en el Mundial, si ya es una especie de liquidación"

