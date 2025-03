Marian Rojas advierte a los padres de lo que ocurre a su hijo si le das el móvil para que se calle: "Los psiquiatras estamos muy preocupados"

El uso de pantallas entre los más pequeños se ha convertido en una realidad cotidiana. Tablets, móviles y televisiones están cada vez más presentes en la vida de los niños, incluso desde edades muy tempranas.

Sin embargo, esta exposición no está exenta de consecuencias. La psiquiatra Marian Rojas, en su sección con Cristina López Schlichting en Fin de Semana, ha alertado sobre los efectos irreversibles que el uso excesivo de pantallas puede tener en el desarrollo cerebral de los niños. "Los psiquiatras estamos preocupados", afirma Rojas, quien destaca la importancia de tomar medidas para proteger la salud mental de las nuevas generaciones.

Alamy Stock Photo Cada vez es más normal que los niños estén usando en exceso las pantallas

El impacto de las pantallas en el cerebro infantil

Marian Rojas explica que el cerebro de los niños es especialmente vulnerable durante los primeros años de vida. "El cerebro de un bebé está en pleno desarrollo, y las pantallas interfieren en ese proceso de una manera que puede ser irreversible", señala. Según la psiquiatra, la exposición temprana a dispositivos electrónicos afecta a áreas clave como la atención, la memoria y la capacidad de regulación emocional.

"Se ha visto que algunas áreas cerebrales, como la corteza prefrontal, disminuyen su tamaño debido al exceso de pantallas", afirma Rojas. Esta zona del cerebro es fundamental para funciones como la concentración, la gestión de impulsos y la toma de decisiones. "Si un niño pasa demasiado tiempo frente a una pantalla, su desarrollo cognitivo y emocional se ve comprometido", añade.

Partes del cerebro no se desarrollan bien si los niños usan en exceso las pantallas

La Sociedad Española de Pediatría y la Asociación Española de Psiquiatría han mostrado su preocupación por el aumento del uso de pantallas entre los más pequeños. "De los 0 a los 6 años, la recomendación es cero pantallas", destaca Rojas. Sin embargo, muchos padres recurren a estos dispositivos para calmar a sus hijos o mantenerlos entretenidos. "Es común ver a bebés en tronas viendo películas o jugando con tablets", comenta la psiquiatra.

La advertencia de los pediatras y psiquiatras

Rojas advierte que esta práctica no solo afecta al desarrollo cerebral, sino también a otros aspectos de la salud. "Más pantallas significan menos horas de sueño, peor calidad del descanso, dietas menos saludables y menos actividad física", explica. Además, la exposición excesiva a las pantallas está relacionada con problemas visuales, como la miopía y el estrabismo, y con un aumento de la obesidad infantil.

Uno de los aspectos más preocupantes, según Rojas, es la dependencia que generan las pantallas en los niños. "Cuando le quitas el móvil a un niño, es común verlo irritado, enfadado y con berrinches. Es como si le hubieras quitado su droga", afirma. La luz, el sonido y el movimiento constante de las pantallas capturan la atención de los más pequeños de una manera similar a como lo haría una sustancia adictiva.

El uso excesivo de las pantallas puede generar en los niños un síndrome de dependencia

"Si solo le das pantallas para que se calle, para que coma o para que te deje tranquilo, estás fomentando que su cerebro se desarrolle de manera incorrecta", advierte Rojas. La psiquiatra utiliza el concepto de "use it or lose it" (úsalo o piérdelo) para explicar cómo el abuso de herramientas externas, como las pantallas, puede debilitar habilidades internas, como la capacidad de orientación o la memoria.

En respuesta a estas preocupaciones, la Comunidad de Madrid ha decidido tomar medidas. A partir de ahora, los colegios públicos y concertados restringirán el uso de dispositivos digitales en las aulas. "En el segundo ciclo de educación infantil, los niños de 3 a 6 años solo podrán usar pantallas una hora a la semana bajo supervisión del maestro", explica Rojas. Esta decisión se basa en estudios que demuestran los efectos negativos del uso excesivo de pantallas en el aprendizaje y el desarrollo emocional de los niños.

LA RECOMENDACIÓN DE MARIAN ROJAS

Marian Rojas ofrece algunas recomendaciones para los padres que quieren proteger a sus hijos de los efectos nocivos de las pantallas:

Limitar el tiempo de exposición: "De los 0 a los 6 años, cero pantallas. A partir de los 7 años, menos de una hora al día, incluyendo el tiempo escolar" Fomentar actividades alternativas: "Prioriza el deporte, las relaciones sociales y el contacto con la naturaleza". Proteger el sueño y la alimentación: "Un buen descanso y una dieta saludable son fundamentales para el desarrollo cerebral". Educar en el uso responsable: "Enseña a los niños a usar las pantallas de manera consciente y moderada".

En un mundo cada vez más digital, es fundamental encontrar un equilibrio que permita a los niños crecer sanos, felices y con un desarrollo pleno. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla con responsabilidad y sentido común.