Lomana responde a las críticas de su vestido en la boda de Cayetano: "Para gustos..."

Carmen Lomana no defraudó. En su repaso al Desfile del Día de la Hispanidad 2025, destacó el acierto de la reina Letizia, que este año apostó por un elegante vestido verde botella que, según la colaboradora, “le quedaba como un guante”. Sin embargo, no todas las miradas recibieron elogios. Lomana fue más crítica con la elección de la infanta Sofía, a la que no vio acertada: “Es una niña alta y con buena figura, pero esa capa no le favorecía nada. Podría haber llevado algo más moderno, más corto o con otro corte”, opinó.

Entre análisis de moda y comentarios de actualidad, Carmen Lomana abrió su consultorio sentimental, uno de los espacios más seguidos del programa. Un oyente le pidió consejo sobre cómo invitar a salir a una compañera de trabajo, y la respuesta no decepcionó: “Lo primero, entérate si tiene pareja. Y luego, naturalidad: un café a media mañana, una charla, sin precipitarse. Poco a poco”, recomendó, fiel a su estilo directo y elegante.

La conversación derivó en un debate sobre las nuevas formas de ligar y la pérdida de espontaneidad por culpa de las redes sociales. “La gente ya no sabe acercarse en persona”, lamentó Lomana, con su habitual mezcla de ironía y sentido común. El programa también tuvo espacio para las noticias del corazón. Cristina López Schlichting anunció en directo la boda de su compañero Alberto Herrera —hijo de Carlos Herrera— con Blanca Llandres, celebrada en la Iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda.

Pero no fue la única boda del fin de semana: también se celebraba el enlace de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, en la exclusiva Abadía Retuerta (Valladolid). Un evento que marcó el reencuentro de los actores más queridos del cine español y estadounidense. “Era una pareja que me encantaba, duraron muchos años y Antonio fue siempre un caballero”, recordó Lomana con nostalgia.