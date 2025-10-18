Javi de Bombai confiesa el sacrificio detrás del éxito: “Vendí el oro de mi abuela para perseguir este sueño musical”

Conocidos hace más de una década por su éxito “Solo si es contigo”, Bombai ha construido una carrera llena de canciones vibrantes que transmiten energía y alegría, reflejando la esencia de Valencia: su luz, su mar y la pólvora de sus fiestas. “Te levantan cualquier mañana de alegría; es como ponerte una dosis de vitamina”, comentó Cristina López Schlichting durante la entrevista, mientras el grupo recordaba cómo un hobby de juventud se transformó en la pasión y profesión que hoy los define.

El nuevo disco incluye el single “Llamas”, inspirado en historias de amor, amistad y superación tras las dificultades vividas en Valencia con la DANA. Según el grupo, la canción busca transmitir un mensaje de esperanza: “De cada cosa mala puedes sacar algo bonito, algo bueno, y eso es lo que queremos transmitir”. Además, la banda destacó la generosidad de los valencianos y voluntarios que ayudaron a reconstruir la ciudad tras adversidades.

Bombai también compartió curiosidades del estudio y su día a día, desde la ropa llamativa hasta el ukelele que usan como instrumento distintivo desde hace 10 años. La conexión entre ellos va más allá de la música: son amigos desde la infancia y socios en la vida y en la empresa musical, lo que fortalece su unión y creatividad.

La banda participa esta noche en el concierto especial “Por ellas” de Cadena 100, donde han preparado un medley con sus mayores éxitos, incluyendo Solo si es contigo, Vuela y Llamas. Vicente, Ramón y Javi invitan a sus seguidores a disfrutar de la música y compartir el mensaje de amor y resiliencia que los ha acompañado durante toda su carrera.