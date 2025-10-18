Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, está de acuerdo con la decisión de anular el gol a Cubarsí por falta previa de Eric García: "Se ha subido demasiado"

El FC Barcelona recibió este sábado al Girona en Montjuic en el regreso de LaLiga tras el último parón de selecciones, en un encuentro que comenzó a las 16:15h.

Lamine, titular y Toni Fernández, de salida

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, puso de inicio a Lamine Yamal y sorprendió con la alineación del joven Toni Fernández.

El once del Barça registró la vuelta de Lamine Yamal, una vez superados los problemas en el pubis, pero la gran sorpresa fue la alineación de Toni Fernández, un recurso ante las siete bajas de peso que tienen los azulgranas. Por tanto, la alineación fue la siguiente: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, De Jong, Toni Fernández; y Rashford.

así fue el partido

Pedri abrió el marcador para los culés, pero poco después, Witsel con una gran chilena puso el empate a 1.

Hacia el minuto 60 del encuentro, llegó el gol anulado a Cubarsí. Tras un córner, el central mandó el balón al fondo de la red, pero el colegiado señaló una falta previa en el salto de Eric García sobre Hugo Rincón.

Falta de Eric Garcia sobre Hugo Rincón

análisis en tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín se mostró a favor de la decisión del colegiado Gil Manzano.

"Digamos que se ha subido demasiado. Digamos que a los delanteros les permitimos que se suban un poquito", apuntó Pedro Martín.

"Exagera el golpe, pero no exagera la caída porque la caída es consecuencia de que se ha subido un jugador suya", concluyó.