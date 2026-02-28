Los 'therian' desafían la identidad humana: ¿nueva moda o crisis de referentes?

El creciente fenómeno de los 'therian', personas que se identifican con animales no humanos, ha sido objeto de análisis en el programa 'Fin de Semana' de COPE. En la tertulia el profesor de psicología forense José Manuel Aguilar y el neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona han desgranado las claves de un movimiento que se debate entre la búsqueda de identidad y una posible “nueva moda” del primer mundo.

Una moda inofensiva del “primer mundo”

Para José Manuel Aguilar, que ha calificado el fenómeno como “muy interesante”, este movimiento se enmarca dentro de las tribus urbanas, similar a lo que en su día fueron “los punky, los emo o los skaters”. Lo considera un “problema del primer mundo”, comparable a quedarse sin cobertura WiFi, y subraya que no debe verse como un trastorno psicológico, “excepto si interfiere en la vida diaria”. Siempre que “no hagan mal a nadie”, Aguilar aboga por el respeto: “vamos a respetarlos y a dejarlos tranquilos”.

Por su parte, José Miguel Gaona coincide en que “es probable que se trate de una moda”, aunque matiza que la idea de adoptar la personalidad de animales es “bastante antigua”. Según explica, ha habido civilizaciones “un tanto primitivas” que se arrogaban los atributos de ciertos animales, como la valentía, “cubriéndose incluso de pieles” para transformarse en ellos. Gaona lo vincula a la necesidad de forjar una identidad, algo especialmente acusado en la juventud. “No sé si habrá algún therian ahora mismo de la tercera edad, pero no lo creo, porque tiene su identidad bastante asumida”, ha comentado.

La identidad frente a la naturaleza y el relativismo

Cristina López Schlichting ha situado el debate en una idea clave expresada por un joven therian entrevistado: “Uno no viene determinado por naturaleza en ningún sentido”. Esta afirmación, según Schlichting, es hija del relativismo social que lleva a los jóvenes a pensar que pueden elegir libremente su identidad, ya no solo en cuanto a género, sino también en su afinidad con especies animales.

Una visión que José Manuel Aguilar ha rebatido con contundencia. “Estoy totalmente contrario a esto, y además los datos y la ciencia dicen absolutamente que esto es una absoluta estupidez”, ha sentenciado. Para sustentar su argumento, ha descrito un experimento con bebés que, al empezar a gatear, tienden a elegir juguetes tradicionalmente asociados a su género, lo que demostraría la existencia de tendencias innatas.

Aguilar atribuye la idea de que “todo es líquido” a “ciertos movimientos políticos, no desde la ciencia”, y ha cuestionado la coherencia de identificarse con seres mitológicos. “Hay algunos que se identifican con dragones, pues, plantéame a mí qué experiencia con dragones o qué características tienen los dragones”, ha ironizado.

Redes sociales y la crisis de referentes

Ambos expertos coinciden en que el fenómeno evidencia “lo necesitado que estamos todos, y especialmente la gente más joven, de buscar un referente”. Es aquí donde las redes sociales juegan un papel crucial. Gaona ha señalado que antes era impensable que alguien “que se creyera perro en un pueblo de Tarragona” pudiera encontrar a un par en otro lugar. Ahora, Internet y las redes han creado referentes y asociaciones internacionales que dan cuerpo al movimiento.

El psicólogo ha ilustrado este punto con lo que denomina el “efecto Amazon”: la parálisis de tener demasiadas opciones, algo propio del mundo contemporáneo. Lo ha contrastado con la vida de un anciano de 90 años que fue minero en Alemania, una realidad antagónica a la de sus alumnos, que han ido al mismo país “de Erasmus, de fiesta”. Para los expertos, si la identificación animal no deja de ser “un juego o un pasatiempo”, es fenomenal, pero el riesgo reside en que ocupe el eje central de su comportamiento y los aleje de la realidad compartida.