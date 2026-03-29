La Semana Santa de Sagunto en vilo por la exclusión de las mujeres en su cofradía más antigua

La decisión de la cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto de no admitir a mujeres ha generado una intensa polémica que amenaza con retirarle la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. La controversia ha sido objeto de análisis en el programa 'Fin de Semana' de la COPE, donde la periodista Cristina López Schlichting ha moderado un debate con el psicólogo Pedro Martínez, la doctora Carmen Candela y su madre Ingerborg Schlichting.

La polémica se desató el pasado febrero, cuando los miembros de la cofradía, fundada en 1492, votaron sobre la inclusión de mujeres. El resultado fue de 267 votos en contra y solo 114 a favor, manteniendo así la tradición de que solo los hombres procesionen. Como respuesta, el Ministerio de Industria y Turismo ha iniciado los trámites para revocar el reconocimiento que la fiesta ostenta desde 2004.

Posturas encontradas en el debate

El psicólogo Pedro Martínez considera que "todo va evolucionando" y que es natural incorporar a las mujeres. Aunque cree que la medida del Gobierno es "excesiva", defiende que las mujeres "tienen todo su derecho a participar" y que la evolución social así lo requiere, poniendo como ejemplo la participación femenina en cofradías militares como la del Cristo de los Alabarderos en Madrid.

En una línea completamente opuesta, la doctora Carmen Candela ha calificado la intervención del Gobierno como una "pesadilla de la igualdad". Se ha mostrado muy crítica con la decisión: "Que el gobierno tenga la desfachatez y el tiempo de meterse con un pueblo de Valencia, que desde el siglo XV tienen esa tradición y que les castiguen, por favor. A mí me parece que esto no tiene ningún sentido".

Es que no le importa a nadie si una mujer puede salir en una cofradía de Sagunto"

Por su parte, Ingerborg Schlichting, madre de la presentadora, ha cuestionado las prioridades del Ejecutivo. "Con tantos problemas que tenemos encima [...], que el Gobierno esté en esas tonterías, a mí, francamente, me tiene un poco sorprendida", ha señalado. No obstante, también ha añadido que, en el siglo XXI, le parece bien que las mujeres participen si así lo desean.

No sé cómo puede tener esto tantísima importancia para llevarlo a un misterio y a una fiscalía"

Los matices de una decisión compleja

Durante la tertulia, Cristina López Schlichting ha introducido varias claves del debate, como la diferencia entre la decisión interna de la cofradía y la reacción del Ministerio. También ha planteado que discriminar a una mujer en un acto público como una procesión "es una materia de discusión pública", más allá de que la reacción de la ministra Ana Redondo pueda responder a una "manipulación ideológica".

Una de las soluciones sugeridas a las mujeres ha sido la de crear su propia cofradía, una opción que ellas rechazan. La razón es que no tendría el mismo prestigio ni la historia de una hermandad que se remonta al siglo XV. Esta situación evidencia un enfrentamiento dentro de la propia localidad, donde hay "hermanas, hijas y nietas de gente de la cofradía, muy vinculada a la cofradía, que se sienten discriminadas".

El debate refleja la tensión entre la tradición, la igualdad y la intervención política. Mientras los cofrades defienden su autonomía y su historia, el Gobierno presiona con una medida que la propia presentadora del programa ha calificado como un "castigo a la localidad" que parece "un poquito raro".