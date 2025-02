¿Quién fue San Valentín y por qué se celebra este día? "Pasó al santoral a finales del..."

Como cada fin de semana, Paco Álvarez -nuestro romano de cabecera- ha venido al programa. Y este domingo nos ha hablado sobre el día de San Valentín. Quiere contarnos todo lo relacionado con este santo y sobre cupido, el dios del amor. Paco es autor de muchos libros, como el famoso 'Somos Romanos'. Un libro muy entretenido y curioso sobre Roma que todo el mundo está leyendo.

Lo primero que nos ha explicado Paco es la relación que tiene Roma con San Valentín y el amor: "Roma al revés es amor y tanto el Santo como el diosecillo son muy romanos. Cupido es el hijo de los dioses Venus y Marte. Cuando nació, su madre lo escondió en un bosque por miedo a que Júpiter lo matara, ya que a pesar de ser un niño, era un dios todopoderoso al que ni los demás dioses podían resistir. El problema es que el amor se asilvestró y se hizo un pelín salvaje y irracional. Como Cupido vive en el bosque, su madre le regaló un arco para que cazara. Tiene alas, porque el amor es efímero y viene y se va volando. Y lleva una venda en los ojos, porque el amor no ve los defectos del «ser» amado, solo sus virtudes. Amor caecus est. El amor es ciego, que decían los romanos", ha explicado.

¿Podían hacer las flechas de Cupido que los dioses se enamorasen? "Sí. El dios Apolo se burló de Cupido diciéndole que dejara de usar el arco, que era un arma para adultos, así que Cupido le disparó a Apolo una flecha enamorándole de la ninfa Dafne, pero a ella en cambio le tiró una flecha de plomo para que la chica aborreciera al dios. Éste la persiguió hasta que la tierra se apiadó de ella y la transformó en el primer arbusto de laurel (que se dice Dafne en griego). Apolo se reconoció vencido y decretó entonces que los vencedores siempre se adornarían con una corona realizada en laurel para recordar que el amor le había vencido. Algo así como las que luego llevarían los césares y como la que todavía se entrega al vencedor de cada etapa de la Vuelta ciclista, por ejemplo", ha continuado explicando el experto.

El historiador y colaborador de 'Fin de Semana' Paco Álvarez junto a Cristina L. Schlichting

De ahí viene lo de los laureles, pero... ¿Y San Valentín? ¿De dónde viene? "Según cuentan, Valentín era un cristiano romano que casaba cristianamente a soldados cristianos con sus novias en el año 260, y se supone que los soldados no podían casarse mientras estuvieran haciendo la mili. El emperador mandó que le cortaran la cabeza al casamentero Valentín, y el día que iba a ser ejecutado, el futuro santo le entregó una nota a la hija del juez, que era ciega. Entonces ella abrió los ojos y leyó la dedicatoria... 'tu Valentín', haciéndose el milagro de que recuperara la vista".

Sin embargo, como bien nos ha detallado Paco Álvarez, San Valentín no se celebra desde entonces: "Pasó al santoral a finales del siglo V, pero no se celebraba como ahora. De hecho, el Papa Pablo IV lo dejó de celebrar en el siglo XVI y el papa Pablo VI lo eliminó del todo del calendario litúrgico en 1965... vete tú a saber por qué. No obstante, cada año se celebra más el día del amor en occidente. Una fecha personificada en este santo que abrió los ojos a la hija del juez y que dicen que casaba a los soldados cristianos del Imperio".

Paco Álvarez, autor de libros tan entretenidos como 'Somos Romanos', una manera curiosa de acercarse a la Historia de Roma, disponible en todas las plataformas y en tu librería favorita.

