La indignación de Óscar Pereiro tras el penalti pitado sobre Iñaki Williams en el Celta-Athletic: "El fútbol español de Primera División es una broma"

La polémica ha estallado en el partido entre el Celta y el Athletic Club en Balaídos. Con 2-0 en el marcador a favor de los locales, una jugada dentro del área celtiña ha terminado con el VAR como protagonista y un penalti muy discutido a favor de los bilbaínos.

Una jugada que lo cambia todo

Todo ha comenzado con una internada de Nico Williams por la banda izquierda. Su centro fue rechazado y el balón le llegó a su hermano, Iñaki Williams, quien se adelantó a la defensa y, tras un leve contacto con Carreira, cayó al suelo. Inicialmente, el colegiado Hernández Hernández señaló saque de puerta para el Celta, pero la sala VAR, con Fernández Trujillo Suárez a los mandos, le instó a revisar la jugada.

Debate en directo

La acción ha generado un intenso debate entre los comentaristas de 'Tiempo de Juego'. Mientras algunos apuntaban a que Iñaki Williams "tenía ganas de caerse", otros detectaron una "minipatadita de Carreira". Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, ha señalado que, aunque el delantero del Athletic buscara el contacto, "es cierto que hay un contacto".

El más contundente ha sido el exciclista y comentarista Óscar Pereiro, quien no ha dudado en calificar la situación de esperpéntica. Para Pereiro, el contacto es "de risa" y ha sentenciado con dureza que "el fútbol español es, de primera división, es una broma, es una broma. Payasos y zoquetes. Es un puñetero circo". Considera que la jugada de Carreira, que acababa de entrar al campo, era totalmente "evitable".

Penalti de Carreira sobre Iñaki Williams en el Celta-Athletic

Decisión final: penalti

Finalmente, tras la revisión en el monitor, el árbitro ha señalado el punto de penalti a favor del Athletic Club. La decisión se confirmó en el videomarcador de Balaídos, materializando una de las jugadas más controvertidas de la jornada ante la atenta mirada de los entrenadores. Penalti que fue detenido por Radu ante el lanzamiento de Nico Williams.