Pedro Duque, en COPE: "No hemos vuelto a la Luna porque no hay dinero"

El astronauta Pedro Duque ha pasado este domingo por los micrófonos de 'Fin de Semana'. Con López Schlichting ha hablado sobre su etapa como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, su actual proyecto, Hispaset y muchos más asuntos.

Además, nos desvela el motivo por el que la NASA no ha vuelto a la Luna y la próxima misión aeroespacial.

¿Cómo empezó en la aeronáutica?

“A mí me contaba mi madre que yo también quería hacer eso (ir al espacio), pero me dijo que los españoles no iban al espacio. De pequeño piensas que eso es una especie de sentencia y piensas en otra cosa, por eso es importante tener la mente abierta. Luego si que entré en la aeronáutica según iba viendo la actividad que hacía mi padre, los ingenieros aeronáuticos que conocíamos y los libros que mi padre tenía”.

Hasta dónde ha llegado

“Es un gran privilegio que durante estos años haya tenido la oportunidad de llegar a esos puestos en los que he podido ser usuario de tecnologías que no ha podido utilizar otra gente. Este es uno de los motivos por los que volver a la sociedad, para devolver todo esto a la gente”.

¿Por qué no hemos vuelto a la Luna?

“Lo más escatológico es la realidad, el presupuesto de la NASA se pegó un batacazo antes de llegar a la Luna. Se hizo un presupuesto alto, se pagaron todos los desarrollos tecnológicos y se pagó a 400.000 personas que trabajaban en las empresas que suministraban las ingenierías. No hubo voluntad política traducida en presupuesto. Se ganó la carrera, se cogió el dinero y se mandó a la guerra de Vietnam. No hemos vuelto a la Luna porque no ha habido el impulso político que necesita después un impulso económico para que la gente pueda trabajar de estas cosas. Y se quedaron dos cohetes completamente listos que no se pudieron lanzar a la Luna porque no hubo presupuesto ni para llenarlo de combustible”.

¿Volveremos a la Luna?

“Sí, seguro que sí. Ahora mismo hay otra carrera, vuelta a la Luna con una idea de hacer cosas diferentes, quedarse más tiempo, explotar los recursos... Esta es entre China y EEUU”.

La vida en el espacio

“Dentro de una nave espacial todo se comporta de manera contra intuitiva. Un vaso es muy difícil de usar en la estación espacial, si sudas por un sitio en el que no hay ropa no empapa en ningún sitio y puede quedarse flotando por la nave espacial”.