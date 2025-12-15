El 'patinazo' de Xabi Alonso con Valdepeñas que no gustó a Paco González: "No lo ha hecho con mala intención pero se ha equivocado"

El director de Tiempo de Juego, Paco González, quiso llamar la atención sobre el 'patinazo' de Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior al partido que el Real Madrid ganó en Medizorroza frente al Deportivo Alavés.

Durante El Tertulión, González 'regañó' al entrenador del Real Madrid por Alonso por haber señalado a un jugador debutante, el lateral zurdo Valdepeñas, como responsable del error que le llevó al equipo a encajar un gol, a pesar de que este había jugado bien hasta ese momento.

"A mí, hay una cosa que no me ha gustado", indicó Paco González: "Lo de lo de lo del chaval. Es decir, señalar que en el primer gol estuvo horrible. No lo ha hecho con mala intención, seguro", matizó el periodista, "pero se ha equivocado".

González alabó la intención por parte de Xabi Alonso de "recular" después, "y ahí se ve que no lo hizo con mala intención porque luego puso en valor el debut" de Valdepeñas como lateral izquierdo, pero "se le ha ido la mano en esa primera respuesta".

Para Paco González, también "es feo" que un entrenador acuse a alguien en concreto en una comparecencia pública, "como sería hacerlo con un internacional de 29 años, pero con un debutante..."

Otros comentaristas coincidieron con Paco González, y creen que Xabi Alonso no habría hecho lo mismo "si otro jugador" es quien comete el fallo, aparte de que "tenía otros jugadores a los que acusar por el error en esa jugada".

QUÉ DIJO XABI ALONSO SOBRE EL ERROR DE VALDEPEÑAS

Las palabras exactas de Xabi Alonso sobre la jugada del gol encajado ante el Alavés fueron: "La única acción en la que Valdepeñas ha fallado, porque en todas las demás ha estado muy correcto, muy bien, el movimiento que Carlos Vicente ha aprovechado de un gran pase, pero luego el equipo ha seguido dando la cara".

Después, en otro momento de la rueda de prensa, corrigió: "Valdepeñas ha hecho su debut y lo felicito desde aquí. Le felicito no solo por el debut sino porque ha competido y ha sido un jugador muy estable. Debutar con el Real Madrid es siempre un día muy señalado. Estamos todos juntos en esto".