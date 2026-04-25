Paco González lo tiene claro con Marcos Llorente: "No conozco a nadie que le gane un mano a mano"

El comentarista Paco González ha expresado su admiración por el estado de forma de Marcos Llorente durante la retransmisión en Tiempo de Juego del partido que ha enfrentado al Atlético de Madrid y al Athletic Club. Una acción defensiva del madrileño sobre Nico Williams ha desatado el elogio del periodista.

Justo después de una jugada en la que Llorente le ha robado el balón al extremo del Athletic, González ha sido rotundo en su afirmación: "Yo, ahora mismo, no conozco ningún jugador que en el mano a mano piense que le va a ganar a Llorente". El comentarista ha destacado la increíble capacidad del '14' rojiblanco en las disputas individuales.

Superior a los mejores

El periodista ha ido más allá, comparando su rendimiento con el de las grandes estrellas del fútbol mundial. Aunque ha admitido que cualquiera puede perder un duelo, ha señalado que ha visto "perder mano a mano a Vinicius, a Lamine Yamal, a todo el mundo", pero que la sensación con el jugador del Atlético es diferente. Para González, el nivel actual de Llorente "es una locura".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Llorente defiende a Pedri durante el Atlético-Barça

La opinión de González ha sido secundada en la retransmisión, donde Petón ha llevado el elogio al extremo, asegurando que "11 Llorentes ganan a cualquier equipo del mundo, de 11 jugadores, de 11 Mpapés, de 11 Lamines". Un comentario que refleja la dimensión del rendimiento del futbolista y su polivalencia sobre el terreno de juego, calificando el hecho como "tremendo".