Pablo Sáinz Villegas: “La multiculturalidad de España la hace perfecta para aprender unos de otros”

Antes de la sacudida del coronavirus, este 2020 había sido bautizado como el ‘Año Internacional del Sonido’. Qué curioso todo, porque luego nos enteramos de que, debido al confinamiento, el primer semestre ha sido el más silencioso en todo el planeta desde que hay registros. El “ruido sísmico” provocado por la actividad humana bajó un 50 por ciento. El dato confirma la estrecha relación que hay entre la vida y el sonido.

Y lo que tenía que haber sido este 2020 es un año de celebración de la música del maestro Rodrigo, puesto que se cumplen 80 años del estreno de la obra musical española más popular de todos los tiempos: el Concierto de Aranjuez.

Esta evocadora melodía ha sido de las más escuchadas, de las más versionadas y la que más ingresos por derechos de autor ha generado fuera de España en todo el siglo XX. Una música que se escuchó por primera vez el 9 de noviembre de 1940 en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona. El honor de presentarla en público correspondió al músico que en realidad fue quien se la había encargado al maestro Rodrigo, el guitarrista burgalés Regino Sáinz de la Maza. El éxito acompañó a la partitura desde el principio.

Han pasado 80 años y esta pasión y casi devoción por este concierto no ha dejado de crecer. En buena medida porque sigue habiendo músicos con la sensibilidad y la destreza necesarias para acariciar esas notas.

EMBAJADOR GLOBAL DE LA GUITARRA ESPAÑOL: HONOR Y RESPONSABLIDAD

Músicos como el que es ahora el mejor intérprete del Concierto de Aranjuez y de la guitarra española en general. Él es Pablo Sáinz-Villegas, riojano, y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana con Cristina, donde ha comentado haber sido nombrado "Embajador global de la guitarra española” por la revista Billboard: “Lo recibo con mucho agradecimiento pero también con mucha responsabilidad de dar lo mejor de mí cuando estoy con la guitarra; al final lo que transmito con cada nota son esos valores y es una preciosa responsabilidad para inspirarnos unos a otros”.

Pablo ha sacado hace poco un nuevo disco, “Soul of Spanish Guitar”, y ha reflexionado sobre lo que es ser español: “España es una reconciliación natural históricamente de lo que ha sido el norte, el sur, este y oeste, de lo que ha sido un puente entre África y Europa, el fin de la Ruta de la Seda, el comienzo de la Ruta de las Américas, y todo eso confiere a un país tan pequeño como España una cultura tan rica y tan multicultural que la hace única en la Tierra, y esa multiculturalidad que atesora a España la hace un sitio maravilloso para aprender los unos de los otros. Al final España representa eso para mí, y la guitarra es su voz, es uno de los pocos instrumentos que está totalmente vinculado a una cultura, a un país y a sus valores. Pensar en una guitarra es pensar en España, es la voz que, siendo tan local, es tan universal. De hecho, cuando llega a las Américas en el siglo XVI y XVII se convierte en el instrumento para transmitir las diferentes identidades de cada país. Es el instrumento de la gente, el más cercano al corazón de las personas, y podemos decir con orgullo que es una representación cultural del legado de lo que es la voz de España”.

EL CONFINAMIENTO: UNA ETAPA DURA PERO CREATIVA

El confinamiento le cogió en California, algo que recuerda al momento: “Estaba en medio de una gira en EEUU y empezaron a cerrar los teatros. Tenía unas semanas de conciertos en Japón y me quedé en EEUU confiando en que, quizás, en Japón se podrían hacer los conciertos, pero lamentablemente se fueron cerrando. Allí me quedé atrapado y no había aviones, era una sensación bastante única. No poder regresar a España era una sensación incómoda, estar lejos de mi gente, amigos y familia, pero al mismo tiempo fue una etapa creativa, empecé a compartir mi música en las redes sociales y fue muy bonito, seguíamos encontrando maneras de celebrar la humanidad, que es lo que nos define como humanos. La música es, al fin y al cabo, una de estas expresiones que unifica la condición humana, dice una historia a cada uno de los oyentes, es un idioma universal”.

Sobre el Concierto de Aranjuez, Pablo duda cuántas veces lo ha tocado: “Entre 100 y 200 veces, no lo sé, no llevo la cuenta. Me fascina desde hace mucho tiempo. Yo empecé a tocar la guitarra con seis años, y a los siete salí por primera vez al escenario, fue el Logroño, de donde procedo, y ese sentimiento de compartir música por primera vez, de sentir al público, esa magia… fue, en cierta manera, la primera vez que pude ver el alma de esas personas, y eso me hace seguir querer estar en el escenario, dar lo mejor de mí con cada nota”. “El Concierto de Aranjuez ha sido ese vehículo natural a través del cual es como un hogar al que he invitado a miles y miles de personas por todo el mundo”, añade.

EL CONCIERTO DE ARANJUEZ, SU OBRA FAVORITA

“Para mí el Concierto de Aranjuez es una obra universal porque trata de emociones, de este momento dramático del autor y su esposa cuando pierden a su bebé. Profunda tristeza y drama transmitido de manera magistral y transmutado con cada nota para que hubiera un sentimiento de aceptación, y ese es el segundo movimiento, para mí la voz de la guitarra es su voz, suplicando y preguntando por qué a él, por qué le han quitado a su hijo, y la orquesta, que es la voz de Dios, responde ‘esto es la vida, la vida y la muerte se dan la mano’”.

“Todos en mayor o menor medida podemos ser empáticos a esa emoción, y en estos momentos es uno de los valores que más transmite la música, sentir esa conexión emocional con quien tenemos enfrente, y la música es ese vínculo que nos hace sentir en ese lugar emocional. Para mí, al final, es una explosión de reconciliación de aceptación la del maestro Joaquín Rodrigo. La saeta es la lucha divina entre lo humano y lo divino, y para mí este es el centro gravitatorio de esta maravillosa obra”, asegura emocionado Pablo.

COMPARTIENDO TIEMPO Y TALENTO CON PLÁCIDO DOMINGO

El artista pudo compartir espacio con el maestro Plácido Domingo, algo que describe con mucho agrado: “Fueron unas semanas de grabación maravillosas, disfrutamos de momentos inolvidables. ¡Qué puedo decir de él! Ha sido y es uno de los mayores embajadores de la cultura española en el mundo. Haber trabajado con él ha sido fuente de mucha inspiración. Cada vez que he salido al escenario con él han sido momentos inolvidables en mi vida y para mí siempre ha representado una gran inspiración en lo humano y en lo artístico”.

Pablo ha tenido que cancelar muchas citas importantes por la pandemia, pero la despedida del año va a ser apoteósica: la Filarmónica de Berlín le ha invitado para que los días 29, 30 y 31 de diciembre interprete allí el

Concierto de Aranjuez en los conciertos de Año Nuevo. Algo muy especial porque hace 38 años que la Filarmónica de Berlín no invita a un guitarrista: el último fue otro español, Narciso Yepes, en 1983. “¡Qué impresión da!, la verdad es que los sueños están para cumplirse, ese es su propósito, y cuando era estudiante, estuve cinco años en Alemania, uno en Berlín, iba a esos conciertos de la Filarmónica de Berlín y para mí se abrió un espacio musical desconocido hasta entonces. Allí, en cierta manera, con esa inocencia que tienen los buenos sueños deseando tocar con ellos en ese escenario. Al final, cuando uno tiene pasión, entrega y cree en uno mismo, se hacen realidad”. “Van a ser tres conciertos para disfrutarlos, sentir y disfrutar cada segundo, estar presente y, con cada nota, poner esos mensajes de consuelo para todas estas familias y personas que han sufrido las pérdidas de familiares y amigos, y de esperanza para los afortunados que tenemos salud y para que pronto podamos empezar a volver a darnos esos abrazos, a mirarnos a los ojos y los labios cuando hablamos”.

La música más reciente Pablo está en “Soul of Spanish Guitar”, basado sobre todo en obras de Albéniz y Tárrega: “Es un disco precioso, han sido obras que me han acompañado durante muchos años, me hicieron tocar la guitarra de niño. Hablan de nosotros, de nuestros ancestros, de nuestros valores, de Sevilla, de Cataluña, de Castilla, de esta multiculturalidad expresada a través de este bello instrumento, nuestro instrumento que es la guitarra. Obras para soñar, enamorarse y que tienen todo mi cariño y amor, así lo comparto y espero que todos lo disfruten porque la música le pertenece a la gente, es para ellos para quien hago lo que hago”.