Nino Bravo regresa a Valencia en un gran homenaje y su hija pasa por Fin de Semana: "Además de cantar, interpretaba apasionadamente sus canciones"

La historia ha demostrado que las leyendas no siempre necesitan mucho tiempo para forjarse. El pasado 3 de agosto se cumplieron 81 años del nacimiento, en el municipio de Ayelo de Malferit, de Luis Manuel Ferri Llopis. Aunque no fue este el nombre que convirtió al valenciano en inmortal. Nino Bravo logró hacerse inmortal en tres años.

Tres años de vida pública, claro. Porque antes hubo mucho trabajo. Desconocido. Años de pasión por la música-que llevaba en la sangre, por cierto- y de liderar bandas musicales como 'Los Superson'. La vida, ya lo sabes, nos lo arrebató demasiado pronto. A los admiradores de su música pero sobre todo a Amparo, su mujer, de la que estaba profundamente enamorado. A Amparito, su primogénita y a Eva, la pequeña que estaba en el vientre de su madre cuando su padre murió en un accidente de tráfico. Fue el 16 de abril del año 1973 cuando Nino Bravo tenía 28 años.

El próximo seis de septiembre tendrá lugar en el Roig Arena de Valencia un concierto único, el mayor homenaje al artista valenciano. Voces como la de David Bisbal, Vanesa Martín, Malú, Marta Sánchez, Pablo López, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revólver, La Casa Azul, Pintingo, Chambao, Antonio Carmona, Niña Pastori... o la propia Eva Ferri, la hija menor del cantante, que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana.

"Va a ser un espectáculo único y Nino Bravo abre el Roig Arena en Valencia que se estrena con él... ¡es una maravilla!" reconocía Ferri. La menor de las hijas del cantante, que no llegó a conocerle, también es aficionada a la música y por ello participará en el concierto. Ya en el año 2000 pudo cantar virtualmente con su padre un tema musical.

"Mi hermana y yo hemos vivido con un padre ausente pero hemos crecido con él... sin estar. Teniendo en cuenta la figura que es, que la gente le tiene en el recuerdo, yo he vivido con él hasta ahora. Lo he tenido muy presente en mi vida siempre".

La madre de Eva y viuda de Nino Bravo era solo una veinteañera cuando Nino perdió la vida en un accidente de tráfico: "Mi madre está estupenda, es una mujer maravillosa y está fenomenal. Irá (al homenaje) dependiendo del ánimo... son muchas emociones para ella. La comprendo".

El secreto del éxito y de la inmortalidad de los temas tan míticos interpretados por el valenciano, 'Un beso y una flor', 'Noelia', 'América', 'Libre', 'Cartas Amarillas' entre otros, radica en el hecho de que "te creías lo que te decía. Su manera de interpretar y de cantar. Tenía un carisma extraordinario" describía Eva: "Creo que es una voz atemporal. Todas las letras que tenía son distintas entre ellas. Cantaba de todo y transmitía lo que te cantaba".