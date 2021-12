“Mientras escribía en el confinamiento imaginaba el viento del norte, espero que los lectores lo sientan”

Nos situamos en el inicio del siglo XX. Un pequeño pueblo pesquero de Vizcaya observaba cómo se acercaba una terrible galerna, una tormenta súbita y de tal potencia que aterraba a los habitantes de este lugar. “Temblaba, pero no por el frío, y supo que la tempestad sobre ellos era una criatura hambrienta que no dejaría nada en pie en esa lengua de tierra”. Las consecuencias de ese fenómeno meteorológico iban a ser terribles para este pueblo, Ea. Primero por la tragedia del naufragio de uno de los barcos insignia del pueblo. Y después, por la misteriosa aparición de una muchacha joven en la orilla de una de las playas de esta localidad. Su llegada hizo recordar a Ea la tragedia en la que habían vivido durante años. La desaparición de jóvenes de unos 20 años a manos de un depredador de la mar. Nunca dejaron rastro. Como si el mar se las hubiese tragado, solamente la aparición de una corona de lirios blancos confirmaba a las familias que sus hijas no iban a volver.

Traiciones y disputas familiares, revelación de secretos, personajes misteriosos e incluso historias de amor hacen que esta novela, 'Hasta donde termina el mar' de Alaitz Leceaga, haya conseguido alzarse con el premio de novela Fernando Lara 2021. Alaitz ha pasado por Fin de Semana con Cristina, donde ha contado que buena parte de su inspiración tiene que ver con sus raíces: “Soy vasca, mi familia lo es, toda. Todos esos paseos que daba de pequeña con mis padres por toda esa zona siempre se me han quedado en la memoria. Esas campiñas brumosas están muy presentes en la historia”.

Ofelia es la protagonista de esta apasionante historia de suspense y misterio que mantiene en tensión al lector. Aparece prácticamente como una sirena, la chica milagro que el mar escupe y logra volver a la vida. Los lectores, durante gran parte de la novela pueden pensar que es una sirena o una lamia, y ella reconoce inspirarse en leyendas: “Creo que todos los pueblos costeros tienen su mitología y sus leyendas, y es algo que forma parte de la vida y de las historias que se van transmitiendo, y es algo que me apetecía que estuviera muy presente en la historia. Esa capa extra de leyenda que, de alguna forma, se va hilvanando en esa historia de suspense”.

Parte de la novela la escribió durante el confinamiento, algo que ella recuerda: “Fueron días terribles de verdad, recuerdo sentarme al ordenador y casi poder sentir que estaba fuera, que me acercaba al mar y sintiendo el viento del norte, espero que los lectores lo puedan sentir de alguna forma, que se dejen llevar por la historia. La novela era una especie de ventana y que te transportaba a otro lugar y momento y te hacía apartar la mirada del momento que vivíamos”.

Para sorpresa de muchos, Alaitz pasó de ser agente inmobiliario a ganar un premio de estas características y consolidarse como novelista de moda: “No tenía relación con el mundo editorial ni con la literatura pero me gustaba escribir, siempre disfrutaba mucho y aprovechaba los ratitos libres para ir escribiendo que iba publicando en internet semanalmente. A partir de ahí fue creciendo mi interés y con mi primera novela, ‘El bosque sabe tu nombre’, sabía que era lo mío y a lo que quería dedicarme. Tengo muchísima suerte de tener tantos lectores esperando mis historias y poder dedicarme a hacer algo que me gusta tanto”.