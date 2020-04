María Toledo: “Sobre todo echo de menos subirme al escenario”

El coronavirus ha parado todas las industrias, incluyendo la musical. Lo ha contado en Fin de Semana María Toledo, la cantautora y pianista española: “El coronavirus nos ha afectado, hemos tenido que retrasar varios conciertos. Está todo parado, tampoco puedo grabar un nuevo videoclip, está parado".

El mundo de la cultura lo está sufriendo mucho. Tanto ella como su marido son artistas: “La cultura es un bien que necesitamos todos. En el caso de mi marido, que es torero, lo lleva mal. Es también cultura y parece que no se les tiene en cuenta" comenta la cantante. Pero ni si quiera la pandemia les frena para seguir creando su arte: “Él sigue entrenando como puede porque no tenemos finca sino un piso, gira el capote y se da con la pared. Asume que es un tiempo y trata de no perder la forma física" asegura María Toledo.

Se ha implicado en el tema personal, respondiendo a la pregunta de Cristina sobre la maternidad: “Me gustaría ser madre, dar vida a un ser que es lo que más me importe en el mundo quiero sentirlo, pero no es una obsesión. Una mujer se puede sentir realizada no siendo madre también". También ha contado cómo empezó en el mundo de la música: “El flamenco y el piano me conquistaron casi a la vez. A los 8 años me apuntaron al conservatorio y me apunté al piano, pero el cantar fue pelín más tarde", aunque, como todos los españoles, los recuerdos de infancia le llevan inevitablemente a la familia, “quiero un abrazo de mis padres y mi hermana, lo necesito".

Aunque la situación también le ha hecho darse cuenta de lo que tiene: “Nunca pensé que mi sueño iba a ser el de ahora: salir al escenario. No lo valoraba tanto, no me imaginaba ese enganche. Me levanto cada día pensando que todo ha acabado. Que salgamos pronto".

Escucha la entrevista completa con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.