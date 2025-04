La madre de Cristina comparte lo que pasó la única vez en su vida que hizo régimen: "A los ocho días..."

Atento a los siguientes datos:

Siete de cada diez españoles han probado a perder peso alguna vez en su vida, con una media de siete intentos por persona. Más de la mitad lo han intentado con una dieta milagro y SIN acompañamiento médico.

Así lo indica un informe que ha presentado esta misma semana la Academia Española de Nutrición y Dietética para el que se han realizado más de 3.000 entrevistas. El informe revela que:

• El 52% de la población adulta en España presenta sobrepeso u obesidad.

• El 53% de los españoles ha seguido alguna vez una dieta milagro para perder peso, aunque solo el 21% reconoce que era consciente de que lo estaba haciendo.

Aunque todos sabemos que la evidencia científica respalda que la combinación de hacer una dieta equilibrada acompañada de ejercicio físico es la mejor estrategia para bajar de peso de forma saludable, el 43% de los encuestados reconoce que ha eliminado los hidratos de carbono de su dieta y el 12% que se ha saltado dos o más comidas al día.

"Las personas con tendencia al sobrepeso han de reenfocar la forma de comer"

En la Escuela de Vida, Carmen Candela, Pedro Martínez e Ingeborg Schlichting han abordado estos datos: "Hablar de dieta me rechina mucho. Es cortoplacista. Los médicos lo hemos enfocado mal" comenzaba la endocrino Candela: "Dieta tiene que hacer una persona que tiene una patología. La gente que tiene sobrepeso tiene que reenfocar la forma de comer para siempre. Siempre transmito el autocuidado. La gente que tiene tendencia al sobrepeso tiene que tener un estilo de vida diferente al que no la tiene".

La matriarca de la Escuela de Vida, Ingeborg Schlichting, compartía una divertida anécdota: "¡Siempre he tenido sobrepeso! Una sola vez hice régimen. Había visto un vestido precioso que me encantaba para un evento y no lo tenían en mi talla. Adelgacé quince kilos. Me quedé monísima. Fíjate si me quedé mona... ¡que a los ocho días me quedé embarazada! Luego vino la criatura y recuperé los quince kilos" comentaba entre risas.

En opinión de Ingeborg, "a mi edad se nota mucho el sobrepeso. Los huesos ya no son como antes y sería estupendo que yo pesara 30 kilos menos. Pero eso ya no va a ser posible (...) de momento tengo dos prótesis de rodilla, debido al exceso de peso".

"Con las dietas todo el mundo quiere un milagro. Y eso es un error" Carmen Candela Médico endocrino

Hasta siete intentos por persona de perder peso, en muchas ocasiones recurriendo a las famosas dietas milagro. El psicólogo de cabecera, Pedro Martínez, recalcaba la importancia de que el paciente sea realista a la hora de ponerse metas para perder peso: "Hay que tener comportamiento de entendimiento de lo que es el cuerpo, saber qué me está diciendo y qué me conviene, siempre con ayuda de profesionales. La dieta no es milagrosa sino que yo me adapto a una dieta posible a mis condiciones y luego contribuyo a que tenga éxito".

Estas dietas que prometen pérdida de peso en poco tiempo "son tramposas. En la vida en general no hay nada milagroso. Nadie saca una carrera solo con un podcast. Pero con la dieta todo el mundo quiere milagros. Y eso es un error. El autocuidado ha de ser largoplacista". La creación de nuevos hábitos alimenticios es clave a la hora de mantener un peso adecuado, reflexionaba Candela.

"Pensar en una dieta continuamente hace que la persona tenga hambre. Que piense que está restringida y que no va a poder soportar las ganas de comer. Pero centrarse en otros objetivos que van a contribuir a que llegues a ese objetivo... es fundamental" remataba Pedro Martínez.

