Lomana, a Monedero: “Sigo esperando sus disculpas, como profesor debería saber qué pasó el 2 de mayo”

Carmen Lomana ha empezado su sección ‘La Hora Lomana’ dejando bien claro que lo de este pasado viernes no iba a quedar sin respuesta. Publicó un polémico tuit:

Tendremos que lanzarnos a defender Madrid como en el 2 de Mayo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 9, 2020

Muchos tuiteros salieron en tromba a criticarla, entre ellos el exdirigente de Podemos, el partido de extrema izquierda, Juan Carlos Monedero.

Lomana detalla que “estaba bastante indignada por cómo se ha hecho esto (en referencia al estado de alarma en Madrid) porque ha sido una pataleta del orgullo, del despotismo de personas que no quieren aceptar ninguna ley que no impongan ellos”.

“Me ha parecido indecente lo que están haciendo con Madrid. Madrid se la van a cargar porque sí, la salud lo primero, pero la economía también, y a mí personalmente que sepan que no me afecta, yo vivo sola, no tengo negocios ni tiendas ni restaurantes ni nada, pero Madrid es mi ciudad, la adoro, estoy aquí, no me he ido, y desde luego lo que no aguanto ya es todo lo que está ocurriendo, como nos pasa a muchos”, explica la influencer.

“Se me ocurrió poner en Twitter eso y no sabes la que se armó”, detalla, “salieron todas las hordas podemitas a insultarme. No creo que fueran socialistas, son mucho más educados”.

Y entonces ha explicado el caso de Juan Carlos Monedero: “Publicó un tuit que… ¡Hay que ser bruto! Por lo menos discúlpate: el 2 de mayo salieron porque, primero, querían evitar que el último miembro de la Familia Real española se lo llevasen también a Francia porque estaba allí toda la familia confinada o raptada por Napoleón. Y los madrileños estaban hartos de todos los abusos de los franceses. Y este dice que no, que los madrileños se levantaron contra el Rey. Y encima toda esa horda de seguidores suyos insultándome, llamándome ignorante, bruta, de todo… y así estamos, en un rifirrafe que no veas, y a la espera de que se disculpe”.

Cara @Carmen_Lomana, el 2 de mayo se levantó el pueblo porque Carlos IV cedió la corona como si fuera suya, cuando era un depósito de la nación. Su hijo Fernando VII, Borbón y felón, ejecutó a españoles valientes que venían del pueblo. Los pijos siempre han vendido nuestro país. pic.twitter.com/FYLEIBJ4fw — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) October 9, 2020

“Sobre todo que es el asunto de la confusión en todo. Porque un profesor, que aunque no sea profesor de historia, debería saber perfectamente por qué se levantó el pueblo de Madrid el 2 de mayo. Y yo lo que dije fue con sentido del humor, pero como aquí el humor últimamente no se entiende, aquí todos se han convertido en inquisidores, pues nada, este covid está poniendo a la gente atacada, nunca he visto más agresividad y menos tolerancia”, afirma Lomana.