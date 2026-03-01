Juan Gómez-Jurado, escritor: "No es lo que los lectores esperan porque cambié la voz narrativa y eso en algún caso puede desconcertarles"

El escritor Juan Gómez-Jurado ha presentado su nueva novela, 'Mentira', en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting. El autor, que ha alcanzado un éxito arrollador con una primera tirada de 150.000 ejemplares, cambia de registro tras el final del 'universo Reina Roja' para ofrecer una historia que, según ha explicado, desconcertará a los lectores.

Romper las reglas del misterio

Durante la entrevista, Gómez-Jurado ha desvelado que el punto de partida de 'Mentira' fue subvertir la convención más importante del thriller. Inspirado por una reflexión de la presentadora, que afirmó que "la mentira no es el accidente, es el tablero", el autor decidió construir su historia sobre esta premisa. "Cuando hay un narrador no confiable, la primera norma es que no te puede decir que es un narrador no confiable. Y lo que dije yo fue, vale, si esa es la primera norma, ¿qué te parece si nos la cargamos en la primera línea?", ha confesado.

Este cambio radical de voz narrativa ha supuesto un desafío para el escritor, quien ha admitido que necesitaba un nuevo reto tras seis libros en el mismo universo. "Yo me ponía el traje de 'universo Reina Roja' muy sencillo, y ya empezaba a notar que el traje era muy cómodo. Necesitaba que me tirara un poquito más de las costuras, necesitaba sudar un poquito más", ha explicado.

Eva Ramos, una mentirosa obligada a buscar la verdad

La novela está protagonizada por Eva Ramos, un personaje que el autor describe como "una mentirosa profesional" que se dedica a resolver problemas adoptando distintas identidades. El conflicto principal de la trama surge cuando esta experta en el engaño se ve en la situación más paradójica posible: "¿Qué es lo peor que le puede suceder a alguien que es un mentiroso profesional? Pues verse obligada a depender de la verdad, a encontrar la verdad para sobrevivir, ella y su hermano".

Juan Gómez-Jurado, escritor, con Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana'

Gómez-Jurado ha argumentado su recurrente elección de protagonistas femeninas en la búsqueda de un mayor conflicto narrativo. Según él, "es mucho más interesante una mujer que miente que un hombre que miente", porque, por lo general, "las mujeres, de manera natural, tienen una conexión con sus emociones y con la empatía, que es más elevada que la de los hombres". Este rasgo, en su opinión, hace que el personaje deba hacer un esfuerzo mayor para mentir, lo que enriquece la historia.

La ficción frente a la inteligencia artificial

El escritor también ha reflexionado sobre el auge de las 'fake news' y el papel de la inteligencia artificial (IA) en la creación de desinformación. A pesar de que la IA puede generar textos o imágenes, Gómez-Jurado se muestra optimista y cree que nunca podrá sustituir a un novelista porque carece de la experiencia vital humana.

"A la IA no se le ha caído ningún bebé de un carrito de un supermercado, y eso es bastante importante. Podrá hacer mentiras que sostengan un primer impacto, pero nunca un análisis detallado", ha sentenciado.