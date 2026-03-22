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Una investigación revela la identidad de Banksy: el misterio que rodea al artista llega a su fin

Una investigación periodística asegura haber identificado al artista de Bristol Robin Gunningham como el autor de los icónicos grafitis que han dado la vuelta al mundo

D3PBWK A work from Graffiti Artist Banksy that appeared on a wall of the retailer Poundland shortly before the start of the 2012 Olympic games in the city has been remove and placed on sale on the American Auction site 'Live Auctioneers' with a guide price of $500,000 - $700,000. The piece depicts an Asian child stitching together Union Jack Bunting. The work was said to be Banksy's commentary on child labour in a year that saw both the Queen's Diamond Jubilee celebrations and the Olimpic games in the Capital.http://www.liveauctioneers.com/item/15778020_banksy-slave-labor-bunting-boy-london-2012
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Redacción Fin de Semana

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El misterio que durante años ha rodeado a la figura de Banksy, el artista urbano más famoso y enigmático del mundo, parece haber llegado a su fin. Una investigación difundida por la agencia Reuters ha señalado con datos a un nombre concreto: Robin Gunningham, un artista de Bristol de 53 años a quien ya se le había vinculado con Banksy desde hace más de una década. A pesar de que no hay confirmación oficial, la coincidencia de fechas, lugares y documentos refuerza esta teoría.

La pista ucraniana

El experto en arte Fernando Rayón, en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, ha considerado creíble la investigación. Según Rayón, la clave para la identificación fue el seguimiento de una serie de grafitis que aparecieron en Ucrania en 2022, durante la guerra, y que eran "clarísimamente de Banksy". Al buscar quién había viajado a la zona, identificaron a Gunningham, quien además habría cambiado su nombre a David Jones para preservar su anonimato.

Banksy Balloon Girl.

Alamy Stock Photo

Banksy Balloon Girl.

Según el experto, Banksy siempre quiso pasar inadvertido para poder seguir creando. "Lo que quería era seguir haciendo lo que hacía, y eso es lo que gustaba a la gente, eso es lo que nos gusta a todos los que hemos admirado esos grafitis", ha señalado Rayón, destacando que su deseo era evitar la persecución mediática.

¿Afectará a su obra y a su valor?

Sobre el impacto que esta revelación podría tener en el mercado del arte, Fernando Rayón se muestra escéptico y no cree que vaya a influir de forma significativa. Para ilustrarlo, ha recordado la famosa subasta de la obra 'Niña con globo', que alcanzó los 18,5 millones de libras y se autodestruyó parcialmente, convirtiéndose en 'El amor está en el cubo de la basura'. Rayón lo interpreta como "toda una lección de lo que es el mercado", porque "una cosa es el arte y otra cosa es el mercado".

El experto ha trazado un paralelismo con figuras del mundo de la literatura, como la escritora Elena Ferrante o J. K. Rowling, que publicó bajo el seudónimo de Robert Galbraith, argumentando que el valor de la obra prevalece sobre la identidad del autor. Para Rayón, el mayor impacto de ser identificado es personal, ya que la fama conlleva la pérdida de privacidad y el acoso de los medios, algo que el artista siempre ha intentado evitar.

Un hueco en la historia del arte contemporáneo

En el programa, la presentadora Cristina López Schlichting ha preguntado a Rayón sobre el lugar que ocupa la obra de Banksy en la historia del arte. El experto lo sitúa en "un lugar muy especial" dentro del arte contemporáneo, que define como un espacio "donde cabe todo". Rayón considera que Banksy fue quien "convirtió aquella protesta de tanta gente en algo bello, en algo hermoso, en algo que trascendía un poco la pintada y lo convertía en algo que te hacía reflexionar".

'Hombre desnudo'

Alamy Stock Photo

'Hombre desnudo'

Todas las imágenes de Banksy invitan a la reflexión, como la de la niña gimnasta entre los escombros de la guerra de Ucrania o la señal de tráfico con drones que, según Rayón, era "una forma de decir, 'paremos la guerra'". Por este motivo, el experto ha comparado su trabajo con el de los humoristas gráficos que publican sus viñetas en los periódicos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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