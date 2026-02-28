"Soy bastante pesimista porque EE.UU nunca ha tenido capacidad de estabilización; lo hemos visto en Libia e Irak"

La guerra ha estallado en Oriente Medio. A primera hora de la mañana, a las 7:00, Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque coordinado sobre distintos puntos de Irán. La respuesta no se ha hecho esperar, e Irán ya se encuentra lanzando misiles contra Israel, lo que confirma una escalada bélica de consecuencias imprevisibles en la región.

Para analizar la situación, el programa 'Fin de Semana' de COPE ha contado con la intervención de Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y experto en Oriente Próximo. Priego ha calificado la ofensiva como una "situación predecible, aunque no deseable", que "va a generar muchísima inestabilidad en la región".

DPA vía Europa Press La gente corre a refugiarse tras las alarmas por la llegada de misiles desde Irán

Un ataque lleno de simbolismo

El ataque ha sorprendido a los corresponsales, ya que estaba previsto que las conversaciones sobre el programa nuclear continuaran en Viena el próximo lunes. Priego ha destacado el fuerte simbolismo de la fecha elegida, ya que 'se está celebrando el mes del Ramadán'. Además, coincide con la fiesta judía del Purín, que tiene su epicentro histórico en Irán, un factor que, según el experto, 'ha pesado en ese mesianismo que tiene el presidente Trump'.

Un futuro incierto y muy pesimista

Alberto Priego ha descrito la ofensiva como un "ataque estructural contra Irán", que no solo ha afectado a instalaciones militares, sino también a objetivos petrolíferos e incluso al palacio presidencial. "Soy bastante pesimista en general, porque Estados Unidos nunca ha tenido capacidad de estabilización", ha afirmado, recordando los precedentes de Irak y Libia.

En este sentido, el experto ha alertado de que, más allá del golpe inicial, Irán puede convertirse en "un profundo foco de desestabilización regional". 'Estamos viendo cosas que nunca pensamos que íbamos a ver, desde la invasión rusa de Ucrania hasta hoy, estamos viendo cómo el mundo vuela por los aires, y nunca mejor dicho', ha sentenciado Priego en el programa dirigido por Cristina López Schlichting.

¿Una rebelión interna en Irán?

Ante el llamamiento de Donald Trump a que la población iraní se rebele, Priego se ha mostrado muy cauto. 'Es muy difícil hacer predicciones, porque Irán es un régimen muy opaco', ha explicado. El profesor ha recordado que 'hay una parte importante de la población que vive del régimen' a través de fundaciones que garantizan su sustento, aunque sea en 'circunstancias muy paupérrimas'.

Un ataque exterior podría, por un lado, alentar a la población más joven a un cambio, pero también generar el efecto contrario. "El pueblo persa es un pueblo muy orgulloso de su historia", ha señalado Priego, quien duda que EE.UU. esté dispuesto a "poner botas sobre el terreno". Considera "muy complicado que la población pueda derrocar a ese régimen por sí misma" después de más de 40 años en el poder.

Además, las complejas dinámicas de poder, con un líder supremo mayor y unos Guardianes de la Revolución que "en muchas ocasiones son más radicales que los propios ayatolás", complican cualquier predicción. Por ello, el experto ha concluido con una seria duda sobre los artífices del ataque: "No estoy muy seguro que los que han ideado la operación estén al corriente de lo que verdaderamente entraña Irán como país".